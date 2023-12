Huawei celebra 10 años del programa de talento Seeds for the Future en América Latina y el Caribe

La compañía ha otorgado becas a más de 2,100 estudiantes en la región para apoyar la formación en tecnologías digitales

[Bogotá, Colombia, diciembre de 2023] Huawei celebró 10 años de su programa insignia Seeds for the Future en América Latina y el Caribe, a través del cual ha ofrecido más de 2,100 becas a jóvenes estudiantes para que puedan recibir capacitación en tecnologías digitales.

La compañía llevó por primera vez el programa a América Latina en 2014, comenzando con Colombia y luego expandiéndolo a unos 20 países de la región.

“El talento digital es una parte esencial de la visión de la empresa. Confiamos y valoramos el talento joven, su pensamiento creativo y la innovación, en particular, para lograr esa visión. Como empleador y una parte importante en el desarrollo del proceso de talento digital, tenemos el compromiso de preparar a los jóvenes talentos del futuro,” dijo Jeff Wang, presidente del Departamento de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei.

La empresa organizó conjuntamente la segunda Cumbre de Talento TIC de LAC en Bogotá con socios como la UNESCO, el Gobierno de Colombia, GIZ y EFE. El evento reúne a cerca de 600 asistentes, como líderes educativos y de la industria, ministros y altos funcionarios del gobierno, así como jóvenes estudiantes que son ganadores de varios programas de talento.

El evento de dos días con el tema “Pronfundizar en el desarrollo de talento digital en la Era Inteligente” se centra en temas como los desafíos en el desarrollo del talento digital en la región, las mejores prácticas, la formulación de políticas y las perspectivas, y los esfuerzos para cerrar las brechas, como las de género y geográficas. También toca el tema del impacto del crecimiento explosivo de la inteligencia artificial y diversas tecnologías y aplicaciones digitales.

Con la oportunidad del décimo aniversario de Seeds for the Future en América Latina y el Caribe, la Reunión de Exalumnos de LAC se estableció oficialmente en este evento. La Reunión organizará regularmente a los estudiantes para participar en una variedad de actividades en línea y fuera de línea y seleccionará Seeds for the Future para los futuros embajadores globales.

En Bogotá, 66 estudiantes de toda la región participaron en la 1a Feria de Cultura de Global Village de LAC. Los jóvenes fueron agrupados por países, mostrando los contenidos culturales más representativos de sus países de origen e interactuando con otros para promover los intercambios culturales.

Ernesto Briceño, Embajador Regional de Seeds for the Future de LAC 2022 animó a más talentos latinos a participar en el proyecto, dijo: “Esta vez conocí estudiantes de Brasil, México y otros países. Hablamos mucho, aprendimos más sobre diferentes culturas y tecnología digital. Definitivamente es un viaje que cambie la vida.”

Tres exalumnos de Seeds for the Future de Brasil, Perú y Argentina ganaron el título de Embajador de Seeds for the Future 2023, a través de la introducción, presentación y votación de otros estudiantes y jueces. En el próximo año, podrán visitar la sede central de Huawei y tendrán oportunidades de participar en las actividades regionales e incluso globales de Huawei para promover la construcción de ecosistemas de talento local e impulsarr la educación en tecnología digital.

“Huawei se compromete a trabajar estrechamente con todos ustedes para encontrar a los jóvenes talentos, entrenarlos y enviarlos al mundo, donde puedan beneficiar un monton a la sociedad.” said Jeff Wang.