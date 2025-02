Hospitalización de emergencia de Shakira en Lima pospone concierto

La artista colombiana fue ingresada por un cuadro abdominal, dejando a miles de fanáticos a la espera de una nueva fecha

Shakira, la reconocida cantante colombiana, fue hospitalizada de emergencia en la madrugada del domingo 16 de febrero en la Clínica Delgado de Lima debido a un cuadro abdominal severo, lo que ha llevado a la postergación de su concierto en el Estadio Nacional. Este evento forma parte de su tour mundial “Las Mujeres Ya No Lloran 2025”.

La artista tuvo que cancelar su actuación tras ser ingresada a urgencias. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Shakira expresó su pesar por no poder cumplir con su compromiso y agradeció a sus seguidores por su comprensión y apoyo. En el mismo, informó que los médicos le aconsejaron reposo y que no se encontraba en condiciones de actuar.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, escribió Shakira en su comunicado. Además, manifestó su deseo de recuperarse pronto para poder reprogramar la fecha y ofrecer el espectáculo que sus fans esperan.

¡Siempre Shakira! La Mujeres Ya No Lloran Tour’s second stop in São Paulo was one for the history books with over 68,000 fans in attendance 🫶 From the dancing and pyro to the confetti and more, @shakira is unstoppable 💃✨ pic.twitter.com/vis85Gmlj0