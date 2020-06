Hombre se compra un Lamborghini y lo estrella 20 minutos después de salir del concesionario

Un Lamborghini Huracan Spyder nuevo quedó destrozado en un accidente tan solo 20 minutos después de que su dueño lo sacara del concesionario.

El propietario del automóvil deportivo —valorado en aproximadamente 310.000 dólares para los modelos de 2020— conducía este miércoles por una carretera del condado inglés de Yorkshire del Oeste cuando, debido a una falla mecánica, frenó en seco y fue golpeado por el vehículo que circulaba por detrás. Ninguno de los conductores resultó herido de gravedad.

M1 Ossett today – It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD

— WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) June 24, 2020