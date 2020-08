Revelan la identidad del hombre que en la mañana de este sábado le lanzó café caliente a una empleada de la estación de combustibles Axion ubicada en la Núñez de Cáceres del Distrito Nacional, tras esta pedirle que hiciera el pago de su compra.

Se trata de Jazhiel Morel, según confirmó la comunicadora Edith Febles en su cuenta de Twitter.

The Washington Nationals fired an employee in the Dominican Republic on Saturday after he allegedly threw two cups of hot coffee in the face of a female convenience-store employee.

News at ESPN with @kileymcd and @Enrique_Rojas1:

(Video via @OdeComunica)

