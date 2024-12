Hombre guatemalteco acusado de prender fuego a una mujer en el metro de Nueva York

Por Bartolo García

Nueva York. Un hombre guatemalteco, identificado como Sebastián Zapeta-Calil, de 33 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado e incendio provocado tras presuntamente quemar viva a una mujer en un tren del metro de Brooklyn el pasado domingo.

Zapeta-Calil, quien vive de manera ilegal en Estados Unidos, había sido deportado en 2018, pero reingresó al país en una fecha posterior, según informaron funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El acusado residía en un albergue para indigentes con problemas de drogadicción en East New York, Brooklyn.

