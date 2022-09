Historia del remplazo de Shakira, Clara Chía Marti, la nueva novia de Gerard Piqué

Entérese de sus pasatiempos, dónde estudió y otras curiosidades que quizás desconocía de la joven más famosa por estos días, tras la separación de la pareja

Shakira y Gerard Piqué son unas de las celebridades que gozan de un fuerte movimiento mediático por estos días, por cuenta de su separación. La pareja comenzó el proceso de divorcio desde hace algunos meses en los que se ha hablado de presuntas infidelidades por parte del zaguero catalán y una de ellas, la más sonada, con su actual pareja Clara Chía Marti, una joven de 23 años que se robó el corazón el español.

Según se rumora en medios de comunicación españoles, la relación lleva algunos meses de consolidada y otros afirman que la pareja apenas se está conociendo, pues son sus primeras salidas en público; de otra parte, dicen que la pareja llevaría saliendo desde comienzos de febrero a espaldas de Shakira.

“Esa relación está súper consolidada, mucha gente está diciendo: ‘Se están conociendo, son las primeras citas’ y no, llevan juntos, me dicen, que por lo menos desde principios de febrero, me dicen que Shakira era conocedora de esas supuestas infidelidades”, afirmó Adriana Dorronsoro en el programa El Verano.