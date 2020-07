El expresidente Hipólito Mejía siguió sorprendiendo con sus visitas a funcionarios del gobierno saliente y en la mañana de este lunes le tocó el turno al Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix a quien definió como un hermano, no sin antes recordarle que saldrá del cargo.

“Yo fui que lo califiqué de El Sangrú, pero es mi hermano. Yo visité palacio la semana pasada, pero yo vine a decirle: “e’pa’fuera que van”, dijo entre Hipólito mientras abrazaba a Gutiérrez Félix quien le respondió en forma afirmativa entre sonrisas mientras se internaban a la oficina del superintendente de seguros.

En el encuentro que duró unos 30 minutos se habló “de todo y de nada”, según expresó el incumbente que regula las empresas de seguros. Mientras que Mejía advirtió que seguirá realizando sus visitas sorpresas y de cortesía a todos los funcionarios de los que él se siente ser amigo.

“Los que pasamos por los cargos públicos, muchos salen aturdidos por la nostalgia. Yo no tengo ese problema”, dijo Mejía siendo secundado por un “ni yo tampoco”, de Gutiérrez Félix.

Entonces Hipólito va a visitar uno que nunca pagó la luz y Dijo que si perdían iban presos todos. Oh lalalalalala



Mejía destacó que los diferentes lazos de amistad y relación cuasi familiar que por más de cincuenta años tiene con el dirigente peledeista.

Cada respuesta del ex presidente desataba hilaridad colectiva, sin embargo, al cuestionarle el enojo que podría causar en el PRM este tipo de visitas a funcionarios salientes del gobierno, el humor desapareció en el acto al señalar que es un hombre libre de pensamiento.

“Ese no es mi problema. Yo no negocio mi libertad en absoluto, con nada ni con nadie. Nunca lo he hecho”, respondió tajante Hipólito Mejía.

El experimentado líder político del PRM evitó hablar sobre las medidas tomadas recientemente por el gobierno de Danilo Medina como los asensos policías y militares o los pagos retroactivos a empresas. “No lo sé. Ni yo ascendí, ni yo tomo medidas diferentes eso está dentro de las atribuciones del presidente todavía y cuando el otro llega, dentro de sus atribuciones está el aceptar o no aceptar, pero no soy yo. Eso hay que preguntarle a Luis porque yo no soy presidente”.