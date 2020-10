El expresidente Hipólito Mejía está de acuerdo con que se reduzca el 50 % de los fondos que reciben los partidos políticos, porque cree que es el momento de “sacrificarnos todo” y dejar “privilegios”. Así lo manifestó este miércoles en el Palacio Nacional, donde hizo una visita de cortesía.

De esa manera Mejía asumió la propuesta que hizo el mandatario Luis Abinader, para que los fondos destinados a los partidos sean recortados a la mitad, en virtud de la crisis actual.

El exgobernante rechazó el uso del “barrilito” legislativo y de otros “privilegios”, como las exoneraciones que reciben los congresistas, pues las circunstancias reclaman austeridad y sensatez.

“Los partidos son la base de la democracia, pero los privilegios no son buenos; los sectores más pobres de la población necesitan un auxilio del Gobierno, pero no podemos nosotros, porque somos políticos, querer aprovechar toda la coyuntura. No es posible que, porque sean diputados o senadores, tengan exoneraciones… no, no debe ser”, expresó.

El exmandatario afirmó que “estamos en un momento de crisis y nadie sabe cuándo va a terminar”, por lo que “tenemos que ser sensatos” y hacer sacrificios.

Se recuerda que los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana rechazaron la iniciativa anunciada por Abinader.