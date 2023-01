Hipólito asegura Abinader “no tiene competencia” para elecciones del 2024

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Santo Domingo, RD.- El expresidente de la República, Hipólito Mejía, aseguró este viernes que el presidente Luis Abinader no tiene competencia para ir a las próximas elecciones.

Al ser abordado por miembros de la prensa, Mejía expresó que actualmente las encuestas posicionan a Luis Abinader con un 48 % de favoritismo entre la ciudadanía, por encima de los partidos de oposición el de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo.

“Entre los dos que están en la oposición (PLD y FP) tienen menos de 30, 29 puntos y Luis tiene 48, ahora y los chiquiticos, por ejemplo, mi amigo Miguel Vargas tiene 0.8, no tiene 1 y los demás, bueno, este muchacho Moreno tiene 1 y no hay más, Luis no tiene competencia”, destacó el expresidente.

Además, el pasado 18 de enero el ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Víctor (Ito) Bisonó defendió la gestión de Luis Abinader, asegurando que desde su primer día en el gobierno ha estado “haciendo cosas”.

Aseguró además que la aceptación del primer mandatario lo ayudaría a ganar las elecciones del 2024 en primera vuelta. “Es la simpatía, la aceptación y el apoyo que tiene el presidente, para con seguridad tener una reelección cómoda en primera vuelta”.