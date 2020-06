Hija de George Floyd se convierte en accionista de Disney

La hija de 6 años de George Floyd es la nueva accionista de Disney, gracias a un generoso regalo de la cantante Barbra Streisand.

Gianna Floyd le agradeció a Streisand en su cuenta de Instagram (giannapinkfloyd_) y publicó una serie de fotos que muestran la carta y el certificado de Disney que recibió por correo de la famosa actriz.

“Gracias Barbra Streisand por el regalo. Ahora soy accionista de Disney gracias a ti”, escribió Gianna junto a una foto de ella sonriendo con el certificado que tiene el logotipo de la famosa compañía.

Streisand, de 78 años, también le regaló a Gianna dos copias de sus álbumes de estudio “My Name Is Barbra” y “Color Me Barbra” de 1965 y 1966, respectivamente.

Según Business Insider, las acciones de Disney actualmente cuestan aproximadamente USD 115. Antes de la pandemia de coronavirus, las acciones estaban en el rango de USD 140- USD 150, y han comenzado a subir nuevamente.

Se desconoce cuántas acciones recibió Gianna de Streisand.

La cuenta de Instagram de la pequeña ya ha acumulado 45.000 seguidores en dos días. Gianna sigue a 23 personas, incluidas Streisand, Oprah Winfrey y Michelle Obama, entre otras grandes personalidades del mundo de la politica y del entretenimiento.

Floyd, de 46 años, fue asesinado el 25 de mayo por un policía de Minneapolis, suplicando repetidamente: “No puedo respirar” que se terminó convirtiendo en el lema del movimiento Black Lives Matter. Su muerte ha provocado protestas en todo el mundo contra el racismo y la brutalidad policial.

El video de Gianna Floyd sonriente en las calles de Minneapolis, que han sido escena de multitudinarias manifestaciones, generó gran impacto a principios de mes. Sobre los hombros de un amigo de su padre, exclamó: “Mi papá cambió al mundo”.

El hombre que apareció cargándola es Stephen Jackson, un ex campeón de la NBA que era muy amigo de Floyd. En Instagram, le envió un mensaje al difunto: “¡No te preocupes, hermano de mi alma! Yo estoy con Gigi, debes saber eso”.

La pequeña Gigi ganó mucha notoriedad y ahora cuenta con apoyo de poderosas celebridades y de organizaciones. La semana pasada, a Gianna se le otorgó una beca completa en la Texas Southern University en Houston.

Streisand no es el único rostro conocido que se ha preocupado por el futuro de Gianna. El rapero Kanye West, esposo de la la mediática Kim Kardashian, estableció un fondo universitario para cubrir los costos de la educación de la pequeña.

West también donó USD 2 millones para organizaciones benéficas en apoyo a Floyd además de Breonna Taylor, quien fue asesinada por policías en su hogar y Ahmaud Arbery, quien fue asesinado a balazos por un padre e hijo mientras se ejercitaba.