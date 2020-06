Hija de Don Ramón comparte emotiva foto inédita

View this post on Instagram

Tan privilegiada de tener a tan amoroso padre! Aquí mi papá de regreso a casa después de una larga gira 1977, felices de estar juntos otra vez! Era toda una fiesta la que se hacía, se ponía música 🎶 platicábamos y reíamos! Bellos y añorados momentos!! Foto inédita compartan por favor!!