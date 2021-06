Convocatoria a huelga deja un oficial del policía herido en SFM, policía anuncia apresamiento del supuesto responsable del hecho, y busca a otras personas

Por Narciso Acevedo

SAN FRANCISCO DE MACORIS. -Con un oficial del policía herido, incendio de neumáticos, lanzamiento de desperdicios a la vía pública y con un reforzamiento total de la sede del Comando Nordeste de la policía se inició esta mañana aquí el paro general de actividades por 48 horas convocado por el Colectivo de organizaciones Populares, en reclamo de obras en los diversos sectores.

El oficial herido fue identificado como el mayor Luis Ramón Del Orbe Reyes, quien se encuentra internado en el Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste INEMED, presentando una herida de bala en la pierna izquierda.

El hecho donde resultó herido el mayor policial se produjo cuando se encontraba comandando la zona del sector Vista al Valle donde desconocidos lo atacaron previo al llamado a huelga la noche del domingo.

Desde tempranas horas de la noche ante del paro decenas de gomas fueron encendidas en diferentes sectores y avenidas de esta ciudad, así como también el lanzamiento de basura y escombros en las calles francomacorisanas, donde se escucharon disparos realizado por desconocidos.

Con relación a la herida al oficial por los desconocidos el director de la policía general de brigada Juan Pablo Ferreira Veras, informó esta mañana que se realizan las investigaciones de los hechos donde el agente de la institución Luis Ramón Del Orbe Reyes fue herido.

‘’Ya iniciamos las investigaciones con relación al caso, pero en este momento necesitamos que los convocantes del paro entiendan que deben de respetar el orden público, y que queremos un pueblo en paz’’ dijo el general.

El detenido como presunto responsable de la herida al mayor policial fue identificado como Aris Cortoreal (a) Méndez, de 19 años, residente en el sector Mama Tingo de esta ciudad.

Según, el informe, Aris Cortoreal (a) Méndez, fue apresado por agentes policiales, señalado como uno de los presuntos autores de herir de bala al Mayor Del Orbe Reyes, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado de esta ciudad, a causa de presentar herida de bala en la pierna izquierda, según diagnóstico médico.

La policía dijo que el agente fue herido por la persona que fue detenida en compañía de los nombrados Popo, Junior Yeuri, Jarry, Luis Angel, Chilo , el Gordo y Montero, entre otros, los cuales se encuentran prófugos, y están siendo activamente buscados para que respondan en la justicia.

El hecho se produjo cuando el agente se desplazaba a bordo de una motocicleta y pasola, provistos de armas de fuego en el sector la esquina caliente de Vista al Valle, ya que los mismos se movilizaban obstaculizando las vías públicas con escombro e incendiado neumáticos y realizando disparos, motivado el llamado al movimiento huelgario iniciado en el día de hoy.

Los convocantes del paro iniciaron el mismo desde las seis de la mañana de este lunes y se contempla su levantamiento en 48 horas osea el próximo miércoles si las autoridades no atiendan los reclamos.

El Colectivo de Organizaciones de organizaciones Populares no obtempero el llamado a no realizar el paro, en vista de que según dijeron las autoridades y no han resuelto las necesidades de la población.

El llamado a huelga ha recibido el rechazo de los sectores que tienen que ver con el comercio entre lo que se encuentra la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Duarte, que dirige el empresario Juan María García Then.

‘’ Nosotros entendemos que en estos momentos de la pandemia no procede un llamado a huelga porque la misma viene a empeorar la situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia que arropa el mundo’’ dijo0 García Then

También la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste (UCENOR) creen que es inoportuno el momento para desarrollar jornadas de protestas, por lo que llamó de forma encarecida a los convocantes del movimiento huelgario.

En un comunicado emitido por la Unión de Comerciante del Nordeste dijo que el llamado de la huelga no procede en este momento por la actual situación de crisis de salud, social y comercial que sufre el país por lo que consideraron que el paro es inoportuno en este momento.

“las instituciones que representan el comercio organizado de la Región Nordeste les solicitamos encarecidamente al Colectivo de Luchas Populares, Sociales y Sindicales suspender el llamado a huelga que tiene programado para los días 14 y 15 de junio del año en curso”, establecieron los comerciantes del nordeste

Aunque el inicio del día todavía a esta hora el comercio en algunos sectores luce cerrado, y el tránsito desde esta ciudad a otra población se ha reducido considerablemente en toda la zona.

También la Gobernadora de la provincia Duarte, Ziomara Cortez Marte, dijo que el gobierno está trabajando en la planificación de las obras que son demandada.