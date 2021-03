Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, hermano del actual mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, recibió una sentencia de cadena perpetua de un tribunal federal de Nueva York por estar involucrado durante 12 años en actos de narcotráfico entre su país y Estados Unidos. El entramado de tráfico de estupefacientes también implica al actual presidente de Honduras, aunque no hay cargos en su contra.

Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, hermano del presidente de Honduras, fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos este 30 de marzo. La sentencia supone un duro golpe para la criticada imagen del mandatario centroamericano, Juan Orlando Hernández, que también ha sido señalado en varias ocasiones por estos delitos en su recta final en la Presidencia.

Un tribunal federal de Nueva York fue el encargado de dictar la máxima pena para ‘Tony’ Hernández, a quien acusan de atentar contra la salud y seguridad de Estados Unidos y Honduras, al verse implicado en este delito durante más de 12 años. La decisión del magistrado tras la exposición de los hechos fue contundente: cadena perpetua más 30 años por el resto de los cargos, entre los que estaba el uso de armamento.

“Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida”, dijo el juez Kevin Castel al pronunciar el veredicto.

Este mismo tribunal también calificó durante el proceso a Honduras de “narcoestado”, en una clara alusión al presidente del país centroamericano, también vinculado con crímenes de narcotráfico. De hecho, durante la vista, la Fiscalía estadounidense aseguró que Hernández “conspiró con su hermano, presidente de Honduras, provocó brutales actos de violencia y canalizó dinero de la droga para campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección a los narcotraficantes”.

El proceso contra ‘Tony’ Hernández

Todo empezó el 23 de noviembre de 2018. ‘Tony’ Hernández aterrizaba en Miami, donde pretendía hacer escala antes de volver a Tegucigalpa, capital de Honduras, pero nunca llegó a su destino. Los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) junto a otros policías federales arrestaron a Hernández, acusado por narcotráfico, tenencia de armas y por dar testimonio falso en procesos judiciales. El expolítico está preso desde entonces.

Desde el inicio de su juicio, en el que fue hallado culpable, hasta la sentencia final han pasado más de un año y cinco meses, ya que este fue apelado en múltiples ocasiones por su abogado. Acusado de tráfico de drogas y de influencias, de estar metido en el corazón de un entramado de narcotráfico bajo la protección de su hermano, el presidente hondureño.

For the entire family, the news expected from NY will be painful. And what else can be said about a trial where the testimony of the prosecutors' principal "cooperator" has now been exposed by the DEA's own secret recordings as a lie?