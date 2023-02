Helidosa, de Gozalo Castillo, enfrentaría una nueva demanda por muerte de Flow La Movie y su familia

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 1

El avión se accidentó el 15 de diciembre del 2021 en el que murieron nueve personas

Santo Domingo, RD.- Tras poco más de un año del accidente aéreo en el que murió el productor de música urbana Flow La Moviejunto a su esposa e hijos, la compañía Helidosa Aviation Group se enfrentaría a dos demandas por el caso.

El reguetonero puertorriqueño Nio García anunció que demandará a la empresa dominicana, que operaba el avión accidentado, y que ya enfrenta otra demanda por parte de los familiares directos de Flow La Movie.

“Yo voy pa’ encima de Helidosa. Claro que sí (que demandará). Eso no se puede quedar así. Existe una demanda a Helidosa pero no entiendo por qué esa demanda no ha ido más allá después de un año”, indicó el artista al ser entrevistado en el programa de Molusco TV.

En tal sentido, García afirmó: “Nunca me metí en lo que es esa demanda, pero ahora me voy a meter y mis abogados averiguan que se cogió dinero y todo. Se sabe muchas cosas que no entiendo cómo pudo haber pasado. Se supone que esta compañía no esté corriendo ya. Y sigue corriendo. Claro que sigue corriendo. Tiene hasta problemas de narcotráfico. Es algo que… brother ¿qué tu haces? Se murió una familia. No se murió uno o dos. Se murió una familia entera, un niño, por negligencia de ustedes”.

El cantante dijo también que, el día del accidente, el 15 de diciembre del 2021, Flow La Movie y su familia abordaron un avión “que tenía dos horas en el mecánico”.

“Porque te lo puedo decir, él estaba en otro avión. Lo bajaron de ese avión y lo montaron en ese porque ese era su avión. Pero ya estaban montados en otro avión. Lo montaron en otro avión que era el que llevaba dos horas en el mecánico”, indicó.

En el accidente fallecieron las nueve personas que iban a bordo de la aeronave propiedad de la empresa Helidosa.

De acuerdo al informe preliminar de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), el accidente habría ocurrido debido a una falla técnica.

Se indicó que la aeronave tenía un pequeño liqueo hidráulico en dos actuadores de los spoilers de tierra, razón por la cual se le estaba dando mantenimiento antes del despegue.

Flow La Movie quiso volar en ese avión

Luego de ocurrir el hecho se informó que el productor de música urbana requirió viajar de manera particular en la aeronave accidenta ese 15 de diciembre.

Debido a los trabajos de mantenimiento, la empresa le propuso viajar en otro avión similar que estaba en la rampa principal, pero que los pasajeros prefirieron esperar por la otra aeronave.

El presidente de la Junta de Aviación Civil detalló que Helidosa tenía planificado cambiar los spoilers o frenos de aire del ala derecha luego de que la aeronave llegara a República Dominicana desde Puerto Rico ese mismo día de la tragedia.

Según el informe preliminar las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer mostraron que la aeronave fue remolcada a los hangares de propiedad de Helidosa y que los trabajos realizados en el ala derecha se extendieron por aproximadamente tres horas.

La comisión agregó que al finalizar el mantenimiento las cámaras de seguridad muestran actividad bajo el ala derecha de la aeronave y se observa movimientos de los spoilers o frenos de aire en ambas alas, por lo que una vez finalizado, la aeronave se remolcó a la rampa principal y se preparó para el vuelo a Orlando. Asimismo se constató movimientos en los controles de vuelo.

“Ambos spoilers de tierra subieron y solo los del ala izquierda se retrajeron, los tres spoilers del ala derecha se quedaron extendidos. Un video realizado por un testigo desde el Estadio Quisqueya muestra que en el vuelo la aeronave continuaba con los spoilers del ala derecha arriba, mientras los del ala izquierda lucen que están retraídos”, detalló la investigación