Héctor Gómez y Alay Lago sellan brutal contragolpe

Vibrante, espectacular, contundente, arrollador fue el Tren del Norte en el fondo del noveno inning, con un racimo de cuatro carreras para arrebatarle de las manos una victoria a los Tigres de Chinandega.

Gerald Hernández / LBPN

NICARAGUA. -El dominicano Héctor Gómez, quien no ha podido jugar de titular porque se recupera de una enfermedad, salió del banco a pegar un sencillo con las bases llenas para producir dos carreras, y enseguida el cubano Alay Lago rechinó la pelota contra la cerca entre el jardín central y el izquierdo para remolcar a Juan Diego Montes y a Gómez, quien anotó la carrera con la que de forma increíble el Tren dejó en el terreno 6-5 a los Tigres, este domingo en el Rufo Marín, de Estelí.

El contragolpe del Tren fue brutal y rápido. Los Tigres tenían ventaja de 5-2 y enviaron a su estelar rematador Wilber Bucardo en busca de los últimos tres outs, pero ni uno solo consiguió, lo mismo que Noel Jarquín.

Renato Morales abrió el camino con hit y luego Bucardo perdió la brújula con golpes consecutivos a Jacksell Mairena y Montes. Con las bases llenas sin out, el mánager Omar Cisneros llamó a Jarquín, quien en este arranque había estado intocable con 3.1 entradas sin hit ni carrera en tres relevos. Pero apareciendo por cuarta vez en seis días, no todos los brazos resisten.

Gómez dio un batazo de hit al bosque derecho al segundo pitcheo de Jarquín y Lago se fue encima del primer disparo del relevista para su conexión de oro, provocando una locura en el campo de juego con la celebración, al impulsar al Tren al primer lugar de la tabla de posiciones con balance de 3 y 2, compartido con los Gigantes de Rivas.

Julio Raudez, quien dominó al dominicano Garabez Rosa en el inicio del noveno con las bases llenas, fue el ganador. ¿Quién diría que le harían falta más a los Tigres?

El perdedor fue Jarquín, quien solo hizo tres pitcheos, pero admitió dos hits y la carrera de la diferencia.

Los Tigres dominaron casi todo el partido, pero el beisbol es el más impredecible de todos los deportes.

Los felinos abrieron el marcador con cuatro carreras en el tercer episodio. Brandon Leytón coronó el operativo con doblete productor de dos y fue el artillero más activo de su equipo al irse de 4-4 con tres remolques.

El Tren descontó con una en el cuarto, por hit Renato Morales y anotada de Elián Rayo, y otra en el quinto con fly de sacrificio del cubano Yosvani Peñalver que envió al plato a Montes.

El tercer remolque de Leytón aumentó la ventaja de los Tigres a 5-2 en el séptimo y todo parecía cocinado hasta que los norteños se convirtieron en Tren Bala en el noveno inning y en un parpadeo cambiaron la historia del juego.

El abridor venezolano de los Tigres, Manaure Martínez, se lució con 7.2 entradas de cinco hits, dos carreras, dos bases y tres ponches, pero el bullpen lo abandonó.

El dominicano Luis Martínez inició por el Tren y en el seis episodios le dieron seis imparables y le anotaron cuatro carreras, mientras regalaba dos bases y abanicaba a seis. Los relevistas se fajaron, luego que Keny Cruz permitió la carrera del séptimo inning, pero Duque Hebbert y Raudez hijo pudieron el orden en los últimos 2.2 innings.