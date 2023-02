Héctor Acosta “El Torito” sufre fuerte golpe en la cabeza

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El cantante y senador Héctor Acosta “El Torito” aclaró este sábado que no sufrió un accidente de tránsito y que el golpe que presenta en la cabeza se lo causó el chocar con la esquina de una puerta de un vehículo.

Según público en su cuenta de Instagram, el legislador se disponía a montarme en el asiento de atrás de la jeepeta del presidente Luis Abinader y un seguridad accidentalmente cerró la puerta ocasionándole la herida.

Asimismo, indicó que fue atendido en un centro de salud y que todo se encuentra bajo control. Agradeció a sus seguidores por la preocupación.

“No he tenido accidente de tránsito, simplemente al tratar de pasar para montarme en el asiento de atras en la jepeta del presidente @luisabinader un seguridad justo en ese instante le dio a cerrar y la esquina de la puerta me dio en la cabeza, teniendo que ir a un centro de salud a recibir atenciones. Me dieron 4 puntos, pero todo está bajo control. Gracias a todos por su preocupación”, escribió.