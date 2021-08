Está claro que las redes han desnundado, rápido, la verdadera naturaleza humana, tan ávida de bondad y repleta de odio, necesitada de amor y destilando pus… el ser humano va en devaneos, de un lado a otro, amanece en las redes y corren en ellas, dando riendas sueltas a las actitudes positivas y los comportamientos de estercolero desmedido.

Muchos amanecen con la Biblia en la mano y luego destilan todo tipo de ofensas al prójimo como si en vez de amor, fuera la cabeza de cada integrante de la red que quiera y quién sabe, cortarle un dedo u oreja en señal de haber ganado una pelea virtual que no lleva a nada con posiblemente alguine que no conozca y peor que no tenga ni su celular identificado.

Al final el ser humano quiere súbditos, ser rey, mandar, obligar, no ser sumiso, pocas veces se es “normal” y libre de complejos de inferioridad o superioridad, manda le ego, la necesidad de ser mejor y las redes permiten hacer creer al ser humano que es todo lo que al final no es.

Algunas redes, obligadas por la parte positivia de la sociedad y ante el avance de la maldad de corazón han comenzado a bloquear a haters, odiadores, molestosos, chatarra humana y permitir que las personas, los usuarios, bloqueen a conciencia los que consideran lastre social al menos, incluso, para solo ellos.

En Facebook (el matadero) y Twitter (la cloaca), puedes silenciar, dejar de seguir, o bloquear a los usuarios, pero WhatsApp sigue como el lugar donde todo el amor y la porqueria del comportamiento humano converge.

¿Cuál es el provecho de esatr todo el día pegado a los grupos, pendiente de discusiones iníspidas, a guerras de ofensas, intercambiando sobre el mismo tema que lo hiciste ayer, con las mismas personas, llegando nunca a conclusiones, no pudiendo tocar puerto en la droga del Chat?.

Docifica las redes, incluso, ponles horario, no dejes que ese “canabis” que te convierte en la peor persona del mundo, que te inyecta odio aun los versículos expuestos por quién, tal vez, luego “baja” con un ataque de odio, ponga, ni por los emoticons 😍😍😝😅🤪 redonditos cuan escape amarillo, no te salgas ´pero cierra el chat, aparta la droga de las redes que seguro, cada día, cuan veneno, te convierte en lo que no eres y seguro, no quieres ser.

La tecnología es buena siempre y cuando entendamos el daño que puede hacer y sepamos, más o menos, controlar para que no termine controlándonos a nosotros e peor, cambiándonos.

Por Fernando Buitrago

@fdo_buitrago