El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el tercero del Mundial de Fórmula Uno; en el que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) arrancará cuarto y el español Carlos Sainz (McLaren), noveno.

Hamilton, que apunta a una octava victoria en Hungría elevó a 90 su propio récord histórico de ‘poles’ en Fórmula Uno -la séptima en el Hungaroring- al cubrir los 4.381 metros del circuito de las afueras de Budapest -con récord de la pista- en un minuto, trece segundos y 447 milésimas, 107 menos que su compañero finlandés Valtteri Bottas, líder del Mundial, que saldrá junto a él desde la primera fila.

El canadiense Lance Stroll -tercero- y ‘Checo’, los dos pilotos de Racing Point, que al igual que los Mercedes arrancarán con neumáticos de compuesto medio -el que usaron en la Q2- lo harán desde la segunda hilera.

La tercera fila será íntegra de Ferrari, después de que el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (2010-13, con Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc acabasen en quinta y sexta posición, respectivamente, una calificación en la que, por primera vez en dos años, los dos Willams -el del inglés George Russell y el del debutante canadiense Nicholas Latifi- lograron clasificarse para la Q2.

A 90th pole position in F1 🙇‍♂️

A 7th pole position in Hungary 👏

Another Saturday and another qualifying masterclass from @LewisHamilton#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Z7hwOivv0L

— Formula 1 (@F1) July 18, 2020