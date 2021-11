Impresionante primer puesto del inglés con el que intimida a Max; Alonso se exhibe y Sainz es séptimo, pero ambos perjudicados por una bandera amarilla

Un Lewis Hamilton imparable se sacó una última vuelta de ensueño para machacar a Max Verstappen y hacerle olvidar la posibilidad de la pole en el Gran Premio de Qatar. Es la ocasión 102ª que el británico parte en primera posición en su trayectoria, con lo que manda un serio mensaje a su rival. Necesita el triunfo para recortar la ventaja de 14 puntos que le lleva el holandés, pero no tiene margen de error y no está todo dicho, ni mucho menos en este fin de semana, donde la estrategia puede ser fundamental.

