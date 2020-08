Que Lewis Hamilton es el mejor calificador de todos los tiempos está fuera de toda duda. No hay nadie que consiga alinear lo mejor, siempre en el intento definitivo como lo hace el inglés, un sábado tras otro. En Gran Bretaña logra la pole 91 de su carrera y saldrá acompañado en la primera línea por Valtteri Bottas, que casi fue un espectador de la exhibición del campeón. Tres décimas le endosó sobre la bandera a cuadros.

Luego aparecieron otros dos grandes especialistas en la suerte de la vuelta única. El primero es Charles Leclerc, que con el vilipendiado Ferrari SF1000, ese que tiene 50 CV menos que Mercedes, se coló en el cuarto puesto por delante de Stroll y los dos coches papaya. Luego seguirán diciendo que Sainz ha elegido mal fichando por los de Maranello en 2021, pero es que un mal Ferrari sigue por delante de un buen McLaren. El correctivo del monegasco a Vettel, en una pista de pilotaje puro, es de los que hacen época.

Gran actuación de Norris

Otro de los que se va poniendo el traje de especialista es Lando Norris. El compañero de Carlos Sainz dio una vuelta magistral cuando tocaba y le birló con maestría el quinto lugar de la parrilla a Lance Stroll y su ‘Mercedes rosa’, que hoy se ha visto un tanto desdibujado. Racing Point tiene un gran coche, pero el piloto, el hijo del jefe es muy ramplón, lo mismo que el equipo, como demuestran en algunas decisiones y estrategias.

Carlos Sainz se tuvo que conformar con el s?ptimo puesto en la salida, por detrás de Stroll, pero por delante de los Renault. “Iba bastante cómodo con el coche y estoy contento contento de las sensaciones que he tenido. No he podido quedar más arriba por unas pérdidas de tiempo, cuando se me ha ido el coche de atrás en varias curvas. Había margen”, decía un Carlos con sentimientos encontrados.

Mañana en la carrera toca afinar como Sainz hace en carrera habitualmente y esperar que en los boxes acierte por fin el equipo de Woking, para lograr un cuarto puesto al que es posible aspirar.

1º L. Hamilton Mercedes 1’24″303 22

2º V. Bottas Mercedes 1’24″616 +00″313 17

3º M. Verstappen Red Bull 1’25″325 +01″022 15

4º C. Leclerc Ferrari 1’25″427 +01″124 16

5º L. Norris McLaren 1’25″782 +01″479 20

6º L. Stroll Racing Point 1’25″839 +01″536 20

7º Carlos Sainz McLaren 1’25″965 +01″662 20

8º D. Ricciardo Renault 1’26″009 +01″706 19

9º E. Ocon Renault 1’26″209 +01″906 20

10º S. Vettel Ferrari 1’26″339 +02″036 20

Sainz pasó como cuarto en la Q2, cayeron Albon y Hulkenberg

En la Q2, un trompo de Hamilton con gomas medias (para salir con ellas en el inicio de carrera), enturbió la sesión, que hubo de ser detenida para limpiar el asfalto. Sainz se coló quinto en la confusión con las blandas en el primer intento.

La pole tiene un nombre: Hamilton. #GBR1movistarF1

1. Hamilton

2. Bottas

3. Verstappen

4. Leclerc

5. Norris

6. Stroll

7. Sainz

8. Ricciardo

9. Ocon

10. Vettel pic.twitter.com/H925q9NPOt — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) August 1, 2020



Posteriormente, Vettel y Stroll que estaban en la cuerda floja, decidieron salir con los medios, en una decisión muy arriesgada. Seb se clasificó como noveno y el canadiense como décimo y casi llorando. Nico Hulkenberg cayó como 13º, tirando por la borda las opciones de uno de los mejores coches de la parrilla. Alexander Albon también se despeñó con el Red Bull, en otra actuación decepcionante.

Carlos Sainz pasó con un brillante cuarto tiempo, y Norris lo hizo con el octavo puesto, mejorando las prestaciones de la Q1 con claridad.

Tráfico en la Q1 para Sainz

En la Q1, Sainz se clasificó como duodécimo, tras encontrar tráfico en la primera vuelta y una bandera amarilla (salida de pista de Latifi) en la segunda. Peor lo pasó Lando Norris, que entró como 15º, al borde de la eliminación, tras una salida de pista en el primer intento. Bottas, Hamilton y Verstappen fueron los mejores en la eliminatoria inicial. Cayeron los dos Alfa, los dos Haas y Latifi, mientras que Russell se coló de nuevo en la Q2 por tercera vez consecutiva.