Final épico del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1. Pero ni la sorpresa ni la incertidumbre pueden con el gran líder del Mundial y 6 veces campeón del mundo de F1: Lewis Hamilton. El británico, tras dominar a placer toda la carrera, tuvo que dar la última vuelta con la rueda pinchada para conquistar el triunfo en Silverstone.

Did that just happen… 🤯

The wildest ending to a #BritishGP ever?? pic.twitter.com/GVj7BGMPt0

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 2, 2020