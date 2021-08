El piloto británico se pronunció después de completar las dos vueltas obligatorias detrás del Safety Car y pidió que le reintegren el valor de la entrada a los espectadores

Lewis Hamilton habló sobre el bochornoso episodio que se produjo en la Fórmula 1 durante la última jornada de competencia en el circuito de Spa-Francorchamps del GP de Bélgica, en donde, después de tres horas de incertidumbre a causa de la lluvia, los pilotos fueron obligados a completar tres vueltas por detrás del Safety Car para validar el reparto de puntos.

Lewis Hamilton se pronunció tras el final del GP de Bélgica (Reuters)

Sin adelantamientos, adrenalina ni estrategias. La FIA tomó la decisión más práctica para todos, menos para los aficionados. Los primeros 10 corredores consiguieron la mitad de los puntos sin competir en lo que las redes sociales denominaron “La carrera de la vergüenza”.

Sobre los fanáticos fue en donde hizo hincapié el heptacampeón británico al referirse a la decepcionante fecha que se llevó a cabo: “Bueno, el dinero manda. Dimos dos vueltas para completar la carrera, todo pensando en el dinero, de esta forma todos reciben su dinero”, aseguró en diálogo con Sky Sports.

“Creo que los aficionados deberían recuperar el suyo también, porque desafortunadamente no pudieron ver la carrera que vinieron a ver y por la que pagaron”, consideró el piloto inglés, que quedó tercero por detrás de George Russell y Max Verstappen, tal como se habían parado en la parrilla de salida.

“Hay un mínimo de dos vueltas que debes completar para que una carrera sea considerada como válida, así que solo hay una razón por la que nos enviaron a pista después del largo parón, por eso me siento mal por los aficionados”, continuó Hamilton, apuntándole directamente a la organización.

Al mismo tiempo, el de Mercedes quiso dejar en claro que las condiciones climatológicas no estaban dadas para que se dispute el Gran Premio e incluso propuso que se aplazara hasta este lunes, en vez de la resolución que se le dio: “Realmente no podías ver nada delante de ti, el coche desaparecía. En las rectas era difícil saber dónde estaban las luces intermitentes traseras. Es una pena, porque quería correr, pero no ha podido ser”.