Gemelos de seis semanas de nacidos fueron hallados muertos en el apartamento que vivían con la madre, quien se encuentra detenida para fines de investigación.

El niño fue encontrado sin vida dentro de la cuna, con un cuchillo en la cabeza, mientras que la niña fue hallada inconsciente debajo del fregadero.

Policías llegaron al apartamento alrededor de las 3:00 de la tarde del jueves, en la calle 51 de Woodside Houses, en Queens, Nueva York, atendiendo al llamado de un familiar de la madre, quien se preocupó tras una conversación con ella, vía telefónica.

Al llegar a la vivienda, los oficiales se encontraron con el cuerpo del niño y al cuestionar a la mujer, de 23 años, sobre dónde estaba la niña, ella señaló hacia el lavadero, donde estaba el cuerpecito envuelto en una manta dentro de una bolsa plástica.

“No los quiero”, dijo la madre de los gemelos Dakota y Dallas Bentley a los oficiales que llegaron a la escena.

El jefe de la Oficina de Vivienda de la policía de Nueva York, David Barrere, encabezó una rueda de prensa para ofrecer los detalles del doble homicidio, que ha consternado a la comunidad.

La madre de los menores no tiene antecedentes penales, informaron las autoridades, y hasta la mañana de este viernes no había sido acusada de la muerte de los menores.

Watch as @NYPDHousing update the media on this evening's two infants who were discovered unconscious and unresponsive in the confines of the @NYPD114pct @NYPDPSA9 pic.twitter.com/jDA3oaDAs6