Haití: el secuestro de una voluntaria provoca manifestaciones por la violencia de las pandillas

Tras el secuestro de la trabajadora humanitaria estadounidense Alix Dorsainvil y su hija el pasado jueves en Haití, ciudadanos hartos tomaron las calles del país para exigir su liberación. Este evento se suma a la larga lista de abducciones cometidas recientemente en Puerto Príncipe, la capital haitiana, en un contexto dominado por la violencia pandillera que ha provocado el anuncio del cese de operaciones de algunas ONG y la movilización de la comunidad internacional que propone una intervención para la pacificación

Por Metztli Bautista

En pleno corazón del territorio controlado por las pandillas de Puerto Príncipe, la capital de Haití, se percibió el 31 de julio el robusto eco de cientos de voces al clamor de “libertad” y condena del secuestro de la trabajadora humanitaria estadounidense Axil Dorsainvil y su hija. Desafiando al violento contexto, la comunidad cercana a la sede de la organización para la que trabajaba Dorsainvil convocó a mostrar el descontento con lo sucedido.

Los manifestantes enfatizaron la importancia de las labores humanitarias y de enfermería que Alix desempeñaba para la comunidad. “Ella está haciendo un buen trabajo en la comunidad, libérenla”, advertía uno de los carteles de la protesta.

La trabajadora estadounidense, quien prestaba sus servicios de enfermería para la asociación humanitaria ‘El Roi Haití’, fue sustraida junto con su hija por un grupo de hombres armados cuando se encontraba atendiendo la pequeña clínica de la asociación.

“Cuando ví la pistola estaba muy asustada, (…) le dije ‘yo no quiero ver esto, déjenme ir”, comentó una de las testigos en referencia al grado de violencia empleado en el secuestro. Algunos miembros de la comunidad señalaron también que el grupo de hombres que perpetró el crimen solicitaron un millón de dólares por la libertad de Dorsainvil y su hija.

“Alix es profundamente compasiva y amorosa y considera Haití su casa y a los haitianos sus amigos y familia” señaló el presidente de la asociación religiosa ‘El Roi Haiti’ en un comunicado el fin de semana. “Alix ha trabajado incansablemente como nuestra enfermera escolar y comunitaria para traer alivio a quienes están sufriendo”, agregó.

Alix Dorsainvil © Cortesía de ‘El Roi Haiti’ para AP

El mismo día que fue denunciado el secuestro de Dorsainvil el Departamento de Estado de EE. UU. emitió una alerta para evitar viajar a Haití y ordenó la salida de todo el personal estadounidense que no se encuentre desempeñando labores de emergencia.

Enfatizando el aumento en los secuestros que frecuentemente tienen como víctimas a ciudadanos del país norteamericano, el Departamento de Estado justificó la medida en el aumento en los índices de violencia en la isla caribeña.

Entre la potencialización de la criminalidad, la violencia y los secuestros por rescates económicos, en Haití peligra el acceso de cientos de personas a servicios básicos brindados por ONGs que consideran cerrar operaciones dada la peligrosidad del entorno.

En julio, la organización Médicos sin fronteras anunció la suspensión de operaciones en uno de sus hospitales luego de que se reportara que a este ingresó un comando de veinte hombres armados, quienes sustrajeron de la sala de operaciones a un paciente.

Estas organizaciones han cubierto la proveeduría de servicios básicos como educación, salud y alimentación en zonas marginalizadas a las que el Estado no ha podido sostener.

Blondine Tanis, trabajadora de la radio Rénovation FM, fue secuestrada entrando a su domicilio en el barrio de Delmas en Puerto Príncipe el pasado 21 de julio.

