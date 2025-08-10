Haití decreta estado de emergencia en tres departamentos ante escalada de violencia y crisis alimentaria

Puerto Príncipe, Haití.– El gobierno de transición de Haití declaró este sábado el estado de emergencia en los departamentos de Oeste, Artibonito y Centro, tras un alarmante aumento de la violencia pandillera y el deterioro de las condiciones humanitarias en el segundo trimestre de 2025.

De acuerdo con cifras oficiales y de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, al menos 1.500 personas han muerto, 600 han resultado heridas y más de 620 han sido secuestradas en los últimos tres meses. Además, 239.000 ciudadanos se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a la inseguridad.

La decisión, anunciada por el Ejecutivo interino, tiene como objetivo “continuar la lucha contra la inseguridad y responder a la crisis agrícola y alimentaria”, otorgando más herramientas legales y logísticas a las autoridades para recuperar la paz y la estabilidad.

Uno de los focos más críticos es el departamento de Artibonito, conocido como el “granero” del país por su producción de arroz. Allí, los ataques de las pandillas han obligado a cientos de agricultores a abandonar sus cultivos, agravando una crisis alimentaria que ya afectaba a millones de personas.

La violencia se ha desplazado progresivamente desde Puerto Príncipe hacia el interior, especialmente hacia las zonas agrícolas, con consecuencias directas para la economía y la subsistencia de las familias rurales.

El recién nombrado jefe de la policía haitiana, Vladimir Paraison, saluda al presidente del Consejo de Transición, Laurent Saint-Cyr, en su ceremonia de presentación como nuevo jefe interino de la policía, en Puerto Príncipe, Haití, el viernes 8 de agosto de 2025 (AP Foto/Odelyn Joseph)

En abril, se registraron escenas dramáticas en las que decenas de personas cruzaron a pie y a nado el río más grande de Haití para escapar de la violencia armada, según relataron testigos y autoridades locales.

Cambios en la Policía Nacional de Haití

Como parte de la estrategia para recuperar el control, el gobierno interino designó a André Jonas Vladimir Paraison como nuevo director general interino de la Policía Nacional de Haití (PNH), en reemplazo de Normil Rameau.

Paraison, quien fue jefe de seguridad del Palacio Nacional durante seis años, estuvo presente como agente policial durante el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Su misión actual será restablecer un clima de seguridad que permita la celebración de elecciones previstas para febrero de 2026.

En su juramentación, acompañado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aime y el presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Laurent Saint-Cyr, el nuevo jefe policial subrayó la urgencia de un plan integral de desarrollo y seguridad para la PNH.

Actualmente, las pandillas controlan hasta el 90% del área metropolitana de Puerto Príncipe y mantienen retenes en carreteras hacia el interior, obstaculizando el transporte de bienes y personas.

Saint-Cyr instó a Paraison a “intensificar las operaciones en todos los frentes y liberar gradualmente los territorios ocupados”, asegurando que la recuperación territorial es prioritaria para el Consejo de Transición.

Presencia internacional y desafíos

A pesar de la llegada de un contingente internacional liderado por Kenia y respaldado por la ONU, los avances han sido limitados fuera de la capital, lo que ha permitido que las pandillas se expandan hacia zonas rurales y estratégicas.

La meta del gobierno de transición es restaurar la seguridad, garantizar el acceso a alimentos y reactivar la producción agrícola, creando las condiciones para que los desplazados puedan regresar y para que el país organice sus primeras elecciones en una década.

