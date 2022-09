Haití al borde de una guerra civil

Por William Reina Rivas

La Estrategia de la Polaridad: La vida es una batalla y conflicto interminable, y no podrás librarla con efectividad si no identificas a tus enemigos, La gente es sutil y evasiva, disfraza sus intenciones, finge estar de tu lado. Necesitas claridad. Aprende a descubrir a tus enemigos, a detectarlos mediante los signos y patrones que indican hostilidad. Entonces, una vez que los tengas a la vista, declárales la guerra dentro de ti. Así como los polos opuestos de un imán crean movimiento, tus enemigos tus opuestos pueden colmarte de propósito y dirección. En cuanto que personas que se interponen en tu camino, que representan lo que aborreces, personas contra las cuales reaccionar, son una fuente de energía. No seas ingenuo: son una fuente de energía. Con algunos enemigos no puede haber ningún arreglo, ningún terreno común.

La comunidad internacional y las grandes potencias del mundo, con su nuevo orden mundial se han hecho de la vista gorda con la problemática haitiana, los países que viven en el Caribe y Latinoamérica están hasta la coronilla con el problema de la migración ilegal a todos los territorios que llegan los nacionales del vecino país.

Solo los que explotaron ese país, llámese Francia, España, Canadá, deben de ir a su auxilio para trazar una política económica, social y de desarrollo para el país más pobre del hemisferio occidental. Es lamentable que las autoridades del vecino país, no organicen su país, con los recursos que han recibido no saliendo esto del subdesarrollo.

En el vecino país, no se respeta el derecho a la vida, el estado no le proporciona al ciudadano haitiano ni una cedula de identificación personal, solo hay dos clases sociales muy rico y muy pobre, viven en un hacinamiento total con carencia de todos lo elemental para la vida humana.

Después del magnicidio del presidente Juvenal ese país está al borde de una guerra civil, porque una elite tiene bandas organizadas que viven de la industria del secuestro de personas importantes, turistas y extranjeros que van a misiones de beneficencia y muchos encuentran la muerte, en este desorden descomunal que se llama Haití.

Lo lamentable de todos estos es que la comunidad internacional y las potencias del mundo quieren resolver el problema haitiano en el territorio dominicano, lo cual resulta imposible, por las diferencias entre los dominicanos y los haitianos, cultura diferente, religión diferente, manera de pensar diferente, idioma diferente, En ningún país de Latinoamérica los nacionales del vecino país han logrado adaptarse, la solución de los haitianos es resolver sus problemas en su territorio.