Gwyneth Paltrow lanza una nueva linea de velas “con olor a sus orgasmos”

Tras el éxito de las velas con olor a su vagina, ahora Gwyneth Paltrow lanza un nuevo aroma, esta vez con olor a su orgasmo.

A través de su polémica compañía Goop , la actriz y empresaria presentó ” This Smells Like My Orgasm (Esto huele a mis orgasmos)”, una idea que consideró “punk y feminista”.

Durante una entrevista con Jimmy Fallon, la actriz explicó que el nuevo producto contiene notas de ingredientes como el pomelo, el azahar, bayas de cassis, té negro y rosas de Turquía. “Hasta la caja la hemos decorado con fuegos artificiales”.

De acuerdo a medios internacionales, el nuevo producto de Paltrow por ahora está disponible para clientes en Estados Unidos por un valor de 75 dólares. “Esta mezcla está hecha con toronja agria, neroli y bayas de cassis maduras, mezcladas con té de pólvora y esencia de rosa turca”, explica la etiqueta de la nueva vela que presentó la actriz de 47 años. “Es un aroma sexy, sorprendente y tremendamente adictivo”.

Esta no es la primera vez que Paltrow y Goop han aprovechado la anatomía femenina para provocar una pequeña controversia, ya que, en el pasado, la compañía sorprendió a los clientes al respaldar el vapor vaginal, un vibrador chapado en oro de 24 quilates de 15,000 dólares y huevos de jade yoni. El último les impuso una multa de 145 mil dólares en multas civiles por “reclamos sin fundamento”.