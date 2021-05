Guillermo Moreno afirmó que la decisión del Ministerio de Salud pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL) representan un atentado contra el derecho a la salud de la población, y se ha interpuesto por encima de éste los intereses de las aseguradoras.

El presidente de Alianza País recordó que la mejor vía para la detección y diagnóstico temprano del Covid y para el seguimiento epidemiológico de pacientes sintomáticos y asintomáticos son las pruebas PCR, por lo que la decisión afectaría a la población más vulnerable que no puede pagar el valor de una prueba, equivalente a 4,500 pesos.

“Resulta inexplicable y fuera de toda lógica sanitaria que el Ministerio de Salud pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL) hayan decidido limitar a una sola prueba anual de PCR en medio de la situación de pandemia que vivimos y bajo la amenaza constante de propagación”, denunció Moreno.

Entre las consecuencias de la adopción de esta resolución Moreno citó que se va a producir un aumento de la inversión en internamientos y salas de cuidado intensivo, así como las dificultades que tendrá el Ministerio de Salud para detectar los lugares donde hay aumento del nivel de positividad y poder aplicar políticas de prevención frente al contagio.

“Ahora serán muchas las personas que aun sientan los síntomas no se harán la prueba porque sencillamente no tienen con que costearla y, por tanto, pondrán en riesgo sus vidas”, sustentó el abogado y político. Consideró que esta decisión sea rechazada por inequitativa y excluyente. “La salud es un derecho, y no una mercancía”, puntualizó Moreno en su comentario de la Súper 7FM.