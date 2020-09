El actual abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de la ciudad Rudolph Guiliani, entregó un informe de 38 páginas al presidente Luis Abinader quien lo contrató en 2016 y 2019 como consultor en seguridad ciudadana, en las que les recomendó las medidas que debe asumir el Gobierno del PRM para combatir exitosamente la delincuencia y el crimen que siguen indetenibles en la República Dominicana.

Los periódicos The Washington Post y The Hill, coincidieron en informar que Abinader, contactó y encargó a Guiliani como consultor en la materia, para que el ex alcalde de Nueva York, hiciera una especie de radiografía sobre el clima de inseguridad pública en el país caribeño.

En su cuenta twitter difundiendo una entrevista en Radio INTEC, Abinader escribió el 18 de diciembre 2018 que “Con la asesoría de Rudolph Guiliani y unas series de medidas, en dos años vamos a reducir la delincuencia en un 50%”.

No se ha revelado el monto total cobrado por Guiliani para el estudio, pero en medios anglófonos se cree que asciende a varios cientos de miles de dólares.

El Post dijo que la embajada americana en Santo Domingo, rechazó una solicitud de Abinader para asignar elementos de seguridad y proteger a Guiliani durante su estadía en la República Dominicana.

Hasta al momento, los más recientes casos de atracos a mano armada, con asesinatos, robos, narcotráfico y otros delitos, parte del panorama de inseguridad en República Dominicana, demuestran que todavía Abinader, no está poniendo en práctica las recomendaciones de Guiliani.

Los críticos en Washington, califican como “fallidas” las recomendaciones de Guiliani a Gobiernos de otros países, como México, que también lo contrataron y donde la inseguridad y el crimen han seguido en astronómicos aumentos.

Ninguno de los dos medios de Washington, han revelado detalles sobre el plan entregado a Abinader por Guiliani, desconociéndose también porque el actual presidente lo contrató dos veces con intervalo de tres años (2016 y 2019).

La consultoría de Guiliani a Abinader y en otros países, ha sido muy atacada por los adversarios debido que al mismo tiempo es al abogado de Trump, y mientras trabajaba para el mandatario dominicano fue usado para investigar al candidato a la Casa Blanca y ex vicepresidente Joe Biden, por supuestos negocios de su hijo en Ucrania.

El Washington Post dice que Guiliani, quien pidió a los peledeístas en el poder, que no se cambiara la constitución durante su segundo viaje a Santo Domingo en julio de 2019.

El periódico estadounidense recuerda que los opositores de Abinader lo acusaron de buscar la intervención estadounidense en las elecciones dominicanas al contratar a Guiliani, que no es un empleado del Gobierno de Estados Unidos.

La reseña explica que casi al mismo tiempo que Guiliani estuvo en la República Dominicana en 2019, también estaba presionando al Secretario de Estado Mike Pompeo y diplomáticos estadounidenses para instar a Ucrania a anunciar investigaciones sobre el ex vicepresidente Biden y su hijo, Hunter Biden.

El trabajo de consultoría de Guiliani para gobiernos extranjeros, al mismo tiempo que asesora al presidente de Estados Unidos, causó preocupación entre los funcionarios de la Casa Blanca, añade el reporte del Post.

Giuliani se defendió diciendo que su trabajo como consultor en la República Dominicana fue legal y apropiado.

Después de la publicación de ese artículo, Guiliani se puso en contacto con The Hill y arremetió contra los informes del Post, agregando que el periódico tiene un fuerte sesgo contra Trump.

“Estoy muy decepcionado de que The Hill haya publicado noticias falsas del Washington Post”, dijo.

Guiliani declaró que no discutió los asuntos tratados con Abinader con Pompeo ni con nadie más en el Departamento de Estado. Hizo hincapié en que Abinader lo contrató para los servicios de consultoría en seguridad y que las implicaciones del artículo del Post son completamente falsas.

Como ex fiscal y alcalde de la ciudad de Nueva York, el trabajo de consultoría de Guiliani se enfoca principalmente en brindar servicios de seguridad, manejo de crisis y promover la reforma policial.

Sus clientes incluyen al ex alcalde de la ciudad de Kiev en Ucrania, así como al ejecutivo energético venezolano Alejandro Betancourt López.

Mientras asesoraba sobre la fallida candidatura presidencial de Abinader en 2016, la consultora de Guiliani elaboró un informe de 38 páginas para la campaña del actual presidente dominicano con recomendaciones sobre cómo reducir la delincuencia.

Abinader volvió a contratar a Guiliani para en junio de 2019.

PERFIL DEL EX ALCALDE DE NUEVA YORK

Guiliani, quien ha hecho varios intentos por la candidatura a la Casa Blanca del Partido Republicano, fue electo en 1993 en medio de una de las más caóticas situaciones de narcotráfico, asesinatos, delincuencia y otros crímenes en la ciudad, logrando apoyo del presidente de Estados Unidos, quien le suministró los fondos para la llamada “Operación Escoba”, con la que la policía consiguió reducir drásticamente los niveles de inseguridad.

Antes de ser electo a la alcaldía, ejerció como fiscal federal representando al Gobierno de Estados Unidos en sonados casos, varios contra las familias mafiosas de la ciudad.

Nativo de Brooklyn, Guiliani barrió con el lastre que en esa época convirtió a Times Square en una plaza de pesadilla de la que locales y turistas huían, sacando de allí las drogas, prostitución, desamparados, indigentes, adictos, ladrones, asaltantes, violadores y hasta cerrando todos los negocios de pornografía en vivo y grabada, para dar paso a uno de los centros de turismo de mayor atracción en el mundo.

Por Miguel Cruz Tejada