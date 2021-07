Arrestan 11 entre ellos dos hispanos

Militantes del grupo islámico “Rise of The Moors” (Ascenso de los Moros), que tiene sede en Pawtucket, Rhode Island, se enfrentaron el sábado desde la medianoche a tiros, vestidos con uniformes militares, usando armas largas y cortas y equipos tácticos a policías estatales en suburbio de Boston, Wakefield cuando se dirigían a un entrenamiento en el estado de Maine.

Los milicianos que mantienen la posición radical de que no respetan las leyes federales ni estatales de Estados Unidos, fueron interceptados en una carretera por los policías de donde huyeron, atrincherándose en una zona boscosa.

Las autoridades tuvieron que usar un negociador para que los milicianos se entregaran, arrestando a 11, dos de ellos hispanos residentes en El Bronx, Roberto Rodríguez y Wilfredo Hernández.

En el grupo hay un menor de 17 años de edad que la policía estatal no identifica por razones legales.

En la refriega no se reportaron heridos.

El auto proclamado líder de los moros, Jahmal Sanders Latimer criticó la intervención policial para detenerlos diciendo en youtube y otras redes sociales que las fuerzas policiales actuaron de manera brutal porque lo que estaban haciendo es “legal”.

El coronel Christopher Mason, quien dirigió la operación dijo a medios de la región de Nueva Inglaterra, que entre las armas se ocuparon rifles AR-15, otras armas largas y pistolas, y que los islámicos se niegan a respetar las leyes, además de que ninguno cuenta con permiso para portar ni transportar armas que incluyen escopetas de alto calibre.

Además de los hispanos, los otros arrestados son Quinn Cumberlander, Alban El Curraugh, Aaron Lamont Johnson, Lamar Dow y Conrad Pierre, dos de los arrestados se negaron a dar sus verdaderos nombres.

Todos son acusados de posesión ilegal de un arma de fuego, posesión ilegal de municiones, uso de chalecos antibalas en la comisión de un delito, posesión de un cargador de alta capacidad, almacenamiento inadecuado de armas de fuego en un vehículo y conspiración para cometer un delito.

Cuatro de los sospechosos también están acusados de dar a la policía un nombre falso.

El movimiento es identificado como un conjunto de organizaciones independientes e individuos solitarios que abrazan una interpretación de la doctrina soberana de que los afroamericanos constituyen una clase de élite dentro de la sociedad estadounidense con derechos y privilegios especiales que les transmiten una inmunidad soberana que los coloca más allá de la autoridad federal y estatal.

Los miembros de los soberanos moriscos, llamados moros, han entrado en conflicto con las autoridades federales y estatales por su negativa a obedecer las leyes y regulaciones.

Durante el cerco de la policía que incluyó equipos SWAT, los militantes exhibieron la bandera de Morocos.

La policía estatal añadió que el grupo ha participado recientemente en otros enfrentamientos con las fuerzas del orden.

El mes pasado, un hombre de Los Ángeles que se identificó como un “moro soberano” fue arrestado en Newark, Nueva Jersey después de encerrarse dentro de la casa de una mujer y declararla su propiedad ancestral.

Uno de los objetivos del grupo es ocupar residencias públicas y privadas especialmente en su país de origen, alegando que les pertenecen “por derecho a la propiedad”, según sostienen en su página web.

Los 10 serán procesados en el Tribunal de Distrito de Malden mañana martes.

La oficina de la fiscal del distrito del condado Middlesex en Boston, dijo que los insurgentes pueden enfrentar cargos adicionales. El grupo quedó detenido con una fianza de $100.000 dólares por cabeza, excepto el adolescente que fue entregado a sus padres.

La policía bloqueó carreteras y laberintos en el suburbio mientras se desarrollaba el cerco que terminó después de las 10:00 de la mañana de ayer domingo.

El enfrentamiento comenzó a la 1:30 de la madrugada del sábado cuando un policía estatal notó que los hombres estaban supliendo combustible a sus vehículos en el carril de averías en la carretera interestatal I-95.

El policía notó que los hombres vestían uniformes militares y portaban rifles y pistolas. Los residentes del área tuvieron que asegurarse en sus viviendas y los comercios cerraron por órdenes de las autoridades.

El enfrentamiento terminó a las 10:15 de la mañana del sábado después de que un equipo SWAT reforzó el perímetro que rodeaba a los sospechosos restantes.

Nueve se rindieron pacíficamente y siete fueron arrestados cerca de sus autos en la carretera, mientras que otros dos fueron arrestados en la avenida North en Wakefield.

Según The Washington Post, “Rise of the Moors” tiene su sede en Pawtucket (Massachusetts) y es uno de los 25 grupos de ciudadanos soberanos antigubernamentales activos identificados en 2020 por el por el Centro Legal del Sureste para la Pobreza (Southern Poverty Law Center).

Por Miguel Cruz Tejada