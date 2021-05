Una vez ha caído la bandera a cuadros, tras una carrera perfecta de Carlos Sainz en un trazado donde el Ferrari había estado un paso por delante todo el fin de semana, De la Rosa lo tenía claro: “Si en esta carrera sale Sainz en pole, Verstappen no le pasa”. El SF21 era el monoplaza favorito para hoy y solo el accidente que protagonizó Leclerc durante la jornada de ayer privó al madrileño de una posición en parrilla y quizás, de su primera victoria vestido de rojo. El recibimiento de los de Maranello a su piloto en el parque cerrado ha sido apoteósico.

Vuelta78

¡¡GANA VERSTAPPEN!! ¡¡SEGUNDA POSICIÓN PARA SAINZ!! El madrileño se estrena vestido de rojo en el podio tras una carrera en la que el piloto de Red Bull ha estado un paso por delante. Cerró el podio Norris tras aguantar a Pérez en los últimos giros.

Vuelta77

¡¡Última vuelta!! ¡Carlos Sainz está a punto de conseguir su primer podio con Ferrari! El madrileño está a dos kilómetros de estrenarse en el cajón vestido de rojo, mientras que Verstappen puede dar un golpe importante en la general.

Vuelta76

McLaren se está asegurando el podio. A dos vueltas del final, Norris está controlado bien su ventaja con Pérez y el mexicano se va a quedar con la miel en los labios. Salvo sorpresa, el podio ya tiene protagonistas.

Vuelta75

Checo Pérez está a un segundo de Norris. El mexicano no ha vuelto a entrar en zona de DRS y cada vuelta parece más complicado que lo haga. El británico está ahora subiendo el ritmo.

Vuelta74

Por su parte, Carlos Sainz está rodando en tierra de nadie pero aguantando muy bien la deficiencia de sus neumáticos. El madrileño ha cedido en su ataque a Verstappen, pero de lograr el podio, éste va a ser muy importante.

Vuelta73

Red Bull va a tener cada vez más complicado un doblete en el podio de hoy. Pérez sigue sin entrar en zona de DRS y aunque lo hiciese, como en anterioridad, superar a Norris va a ser casi imposible.

Vuelta72

Se da un respiro Pérez con Norris. El mexicano ha salido de la zona de DRS en la última vuelta, pero está a tan solo 1.1 segundos del piloto de McLaren.

Vuelta71

Las dos últimas posiciones que reparten puntos están en juego. De la novena a la duodécima plaza apenas hay dos segundos de diferencia. Lo positivo para Ocon y Giovinazzi, que cierran el top-10, es la dificultad de este trazado para adelantar.

Vuelta70

Hamilton ha volado sobre las calles de Mónaco para firmar la vuelta rápida de carrera. El británico ha parado el crono en el último giro en 1:12.909 para cumplir con su misión y al menos, sumar un punto que puede tener mucho peso a final de año.

Vuelta68

Mercedes va a tratar de minimizar al máximo la pérdida de Hamilton con Verstappen. El equipo ha parado al británico en el último giro para que busque la vuelta rápida y sume un punto extra.

Vuelta67

Se han encontrado con doblados Norris y Pérez en la última vuelta, pero poco ha cambiado el panorama entre ellos. El mexicano sigue estando en zona de DRS y va con el cuchillo entre los dientes, pero le sigue costando contactar de lleno con el McLaren. Vuelta66

LAP 66/78



📻 “No comms please”



Norris requests silence over the McLaren radio as Perez hunts down the Briton for the final podium place 🍿#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/HAhbVLFBYz