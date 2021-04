Los ministerios de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT); de la Presidencia; de Industria, Comercio y Mipymes; y de Trabajo, así como representante de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), la Embajada de Alemania y la Cámara de Comercio Dominico – Alemana, IMCA, el Instituto de Estudios Superiores Loyola, TEP PUCMM y otras organizaciones suman sus capacidades con el objetivo de diseñar y validar una propuesta país de educación técnica superior ofrecida en modalidad dual.

En este contexto, del martes 27 hasta el jueves 29 de abril celebraron un viaje virtual a Alemania y a México, conectándose en tiempo real con experiencias exitosas en esos países. Con la presencia de más de cincuenta representantes de organizaciones y empresas, el primer día sirvió para conocer el modelo alemán explicado por representantes de GOVET (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training), entidad del gobierno alemán para la cooperación internacional en materia de formación profesional y de BIBB, el Instituto Federal para la Educación Vocacional.

La viceministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Evarista Matías al pronunciar el discurso de apertura del evento, aseguró que las autoridades pondrán a disposición todos sus esfuerzos y los apoyos necesarios para que la República Dominicana pueda incluir la modalidad Dual en el nivel técnico superior y que las instituciones de educación superior dominicanas puedan tener a su disposición la metodología, criterios y procesos que deben seguir para diseñar y desarrollar formación técnica superior dual de calidad. “Se trata de diferenciar el modelo tradicional de muchos programas de educación técnica superior y adentrarnos en este viaje que propone un nuevo modelo en nuestro país basado en el aprendizaje práctico en lugares de trabajo, contribuyendo a una mejor y mayor empleabilidad de nuestros estudiantes”, dijo.

En la segunda jornada, los participantes pudieron conocer en detalle la experiencia y mejores prácticas de la empresa multinacional Bosch en formación dual, así como la visión de esta empresa, con presencia en varios países de Latinoamérica, sobre los retos de la formación dual en esta región.

El tercer día, el viaje virtual se movió a México, para conocer la experiencia de ese país en diferentes sectores. El evento incluyó un panel con representantes del ámbito académico, de los egresados y del empresariado.

El proyecto “Diseño y Validación de un Modelo Dominicano de Educación Técnica Superior Dual” es subvencionado por la Unión Europea, a través de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID), bajo el marco del proyecto ProETPII y cuenta con fondos de contrapartida de las entidades ejecutoras: Inicia Educación y la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET) y la Cámara de Comercio Domínico Alemana.

El proyecto busca generar una propuesta provista de mecanismos que permitan ampliar y fortalecer la oferta del nivel técnico superior, aprovechando la capacidad instalada en las empresas y definiendo los aspectos que regulan la calidad de los programas, así como los roles y responsabilidades de los actores.

“La meta final es desarrollar una propuesta que combine el aprendizaje académico en las instituciones educativas con las prácticas en empresas y que permita, por un lado, a nuestros jóvenes una inserción más efectiva al mercado laboral; por otro, un impulso a la productividad y competitividad de las empresas, lo que al final se traduce en impulsar el desarrollo económico y social del país”, afirmó Catherine Piña, directora ejecutiva de la IEET al destacar que en República Dominicana más de medio millón de jóvenes entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. “Tres de cada diez estudiantes de educación superior no terminan la carrera – indicó Piña – y de estos, más de la mitad, un 60% deserta en los dos primeros años por razones económicas, familiares o académicas”.

La IEET

La Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), es una organización privada que busca “promover uniones y emprendimientos conjuntos entre los sectores educativos y productivos para mejorar la educación técnica, con el objetivo de desarrollar el potencial humano nacional para aumentar la ventaja competitiva del país”. Nace en marzo 2007 y a partir del año 2013 se consolida como organización sin fines de lucro con IMCA e Inicia Educación como socios fundadores.

Inicia Educación

INICIA Educación es una organización cuya misión es la transformación de República Dominicana y el norte de Latinoamérica “a través de la mejora de los sistemas educativos y el desarrollo de líderes éticos, capaces y visionarios comprometidos con la región”.