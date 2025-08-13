Gobierno entrega más de RD$110 millones a porcicultores para impulsar la recuperación del sector

Bartolo García

Santo Domingo. – El Gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Ganadería (Digega), reforzó este miércoles su respaldo económico a decenas de pequeños porcicultores afectados por la Peste Porcina Africana (PPA) en distintas provincias del país.

La medida forma parte de un programa especial de compensación económica que busca mitigar las pérdidas causadas por la enfermedad y garantizar la continuidad productiva del sector porcino.

En esta primera etapa, el Gobierno dispuso una inversión de RD$110 millones, monto que será distribuido entre los productores que cumplieron con los requisitos de evaluación y certificación de afectación.

El director general de Ganadería, Abel Madera, destacó que el objetivo es que cada productor reciba una indemnización justa y oportuna, permitiéndoles retomar sus labores y proteger la estabilidad de sus familias.

“El presidente Luis Abinader ha sido claro: ningún pequeño o mediano productor quedará desamparado. Esta entrega es prueba de ese compromiso y un paso firme en la recuperación de la porcicultura nacional”, afirmó Madera.

Autoridades de Digega recordaron que la erradicación de la PPA ha requerido un esfuerzo conjunto entre el Gobierno central, los productores y organismos internacionales, logrando avances significativos en la contención de la enfermedad.

Durante la entrega, se reiteró la importancia de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas, a fin de prevenir nuevos brotes que puedan comprometer la producción porcina del país.

Asimismo, se exhortó a los productores a cumplir sin excepción con los protocolos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Digega, ya que su aplicación es fundamental para la protección sanitaria del sector.

Las autoridades indicaron que los porcicultores que requieran orientación o asistencia técnica pueden acudir a las oficinas provinciales de la Dirección General de Ganadería, donde recibirán información personalizada sobre las medidas de prevención y control.

Con esta entrega, el Gobierno reafirma su respaldo al campo dominicano, no solo en el ámbito productivo, sino también en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la nación.

El programa de compensación busca garantizar que la producción porcina recupere sus niveles previos a la crisis sanitaria, favoreciendo la estabilidad de los precios y la disponibilidad de carne en el mercado.

De esta manera, se sientan las bases para una porcicultura más resiliente y competitiva, capaz de enfrentar los desafíos sanitarios y productivos que puedan surgir en el futuro.

Esta política de apoyo se enmarca en el compromiso del presidente Luis Abinader con el desarrollo agropecuario y la protección de los sectores más vulnerables del país, fortaleciendo el tejido productivo que sustenta miles de empleos en las zonas rurales.

#GobiernoRD #Ganadería #PPA #Porcicultura #LuisAbinader #CampoDominicano