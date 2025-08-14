Publicidad
Gobierno de Trump ha arrestado más de 300 mil personas; preocupación entre dominicanos NYC

El JacagueroPor 1 Mins Read
deportados gobierno de trump

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La Casa Blanca informó en esta semana que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha arrestado a más de 300.000 inmigrantes indocumentados en los primeros seis meses desde su regreso al poder.

«Casi el 70 % de estos arrestos, en el que figuran dominicanos, han sido delincuentes que cuentan con cargos o condenas previas”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Resaltó que, según cifras actualizadas de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza publicadas, los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos en julio, cuando se registraron unos 24.628 encuentros fronterizos a nivel nacional.

Esto representa «un éxito» porque “elimina las amenazas más peligrosas para la seguridad pública de las comunidades estadounidenses y devuelven a estas personas a sus países de origen”.

