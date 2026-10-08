Gobierno convierte RD$2,000 millones recuperados de la corrupción en 40 obras deportivas en 15 provincias

Los proyectos serán ejecutados en 15 provincias e incluyen techados multiusos, estadios, pistas de atletismo y otras instalaciones destinadas a ampliar el acceso al deporte

Bartolo García

Santo Domingo.– El Gobierno dominicano informó que destinará RD$2,000 millones recuperados del combate a la corrupción de administraciones pasadas para la construcción y rehabilitación de 40 instalaciones deportivas distribuidas en 15 de las 32 provincias del país. Las infraestructuras también estarán adaptadas para personas con discapacidad y adultos mayores.

El presidente Luis Abinader señaló que el uso de estos recursos busca reforzar la transparencia y mostrar a la ciudadanía el destino de fondos recuperados. “Cuando se roba dinero público, se dejan de hacer obras”, expresó el mandatario al destacar que el dinero será canalizado hacia espacios destinados principalmente a jóvenes y comunidades.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, explicó que el costo total de los trabajos asciende a RD$2,232 millones, mientras que la diferencia de RD$232 millones será gestionada desde la Presidencia. También indicó que varias demarcaciones carecían de instalaciones adecuadas o tenían estructuras en condiciones de deterioro.

Los proyectos incluyen obras en provincias como La Romana, Santo Domingo, Dajabón, Espaillat, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Independencia, Elías Piña, San Juan, Barahona y Azua. La región Sur concentra 14 de las estructuras, con una inversión superior a RD$713 millones, según los detalles presentados por el Gobierno.

En San Pedro de Macorís se contemplan inversiones superiores a RD$300 millones para la reconstrucción y remozamiento de pabellones, estadios, espacios de béisbol y una pista de atletismo. En La Vega, los proyectos alcanzan RD$1,219 millones e incluyen la reparación del complejo deportivo, una pista de atletismo, el estadio José Rafael “Cucho” Carretero Gómez y la nueva Arena Fernando Teruel.

El manejo de los recursos es supervisado por una comisión de veeduría presidida por Persio Maldonado, encargada de observar los procesos de licitación y la ejecución de los proyectos. De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el proceso de contratación permitió un ahorro de RD$125 millones respecto al presupuesto inicialmente proyectado.

Abinader sostuvo que las nuevas instalaciones buscan ir más allá de la práctica deportiva y convertirse en espacios para la convivencia y la cohesión social. El Gobierno plantea que la inversión de fondos recuperados permita transformar esos recursos en obras de uso comunitario, mientras continúa la ejecución de proyectos deportivos en distintas localidades del país.