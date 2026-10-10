“Glass skin” bajo alerta: la tendencia viral que promete piel perfecta puede terminar dañándola

Especialistas advierten que las rutinas virales inspiradas en la belleza coreana pueden provocar irritación, dermatitis y brotes de acné si se aplican sin considerar el tipo de piel

La popular tendencia “glass skin”, que busca lograr una piel extremadamente luminosa, tersa y con apariencia casi reflectante, está generando preocupación entre dermatólogos por el uso excesivo de productos. Impulsada principalmente por TikTok e Instagram, esta práctica suele incluir múltiples capas de tónicos, sérums, esencias e hidratantes.

Aunque algunos elementos de estas rutinas, como la hidratación y el uso de protector solar, forman parte de un cuidado adecuado de la piel, los expertos advierten que combinar demasiados productos puede provocar obstrucción de los poros, irritación y brotes de acné.

Una investigación presentada el 29 de septiembre en el Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología de 2026 encontró que casi el 95 % de los videos virales analizados sobre esta tendencia contenían afirmaciones engañosas. El estudio evaluó 38 contenidos relacionados con el cuidado de la piel coreano.

Entre los videos analizados, solo uno mencionó el riesgo de irritación, dos hicieron referencia a la protección solar y ninguno advirtió sobre la posibilidad de dermatitis de contacto o recomendó consultar a un dermatólogo. Además, el 45 % sugería combinar varios principios activos sin ofrecer indicaciones de seguridad, mientras un 32 % prometía resultados inmediatos.

Los especialistas explican que el principal riesgo aparece cuando se intenta reproducir una rutina estandarizada sin considerar la tolerancia individual. Entre las posibles consecuencias del uso excesivo de productos se encuentran dermatitis de contacto, rosácea, acné, enrojecimiento, sensibilidad, descamación y deterioro de la barrera cutánea.

También advierten que alcanzar una piel completamente libre de poros visibles no es un objetivo realista, debido a que estos están determinados en gran medida por factores genéticos. Frente a signos de irritación, recomiendan reducir los productos, suspender temporalmente exfoliantes y retinoides, utilizar limpiadores suaves, mantener la hidratación y continuar con protección solar.

Los dermatólogos coinciden en que no es necesario seguir rutinas extensas para conseguir una piel luminosa. La recomendación general es introducir los productos de forma gradual, conocer las necesidades de cada tipo de piel y mantener una rutina sencilla basada en limpieza, un principio activo adecuado, hidratación y protector solar de amplio espectro.

Con información de cnnespanol