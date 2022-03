La temporada ‘fashion’ ha empezado y la modelo ha querido ayudar económicamente al pueblo ucraniano con una gran donación. ¡Todo un gestazo!

El ataque de Rusia a Ucrania sigue activo. Hemos pasado de recibir noticias diarias sobre el coronavirus a que la guerra sea nuestro pan de cada día en televisión y redes sociales. Lo que está ocurriendo no se puede calificar de otra manera que no sea tristeza, y las consecuencias no paran de aumentar. Si hablamos del mundo del espectáculo, Eurovisión ha prohibido participar al país con capital en Moscú. Todo gesto para terminar con el conflicto bélico es necesario y, sobre todo, toda ayuda para los más afectado. Por eso, se agradecen iniciativas como la que ha tenido Gigi Hadid.

La modelo ha decidido donar a Ucrania todos los ingresos obtenidos por desfilar durante las diferentes pasarelas a las que acudirá durante el mes de la moda que se celebra actualmente. Ha compartido la noticia de la donación en sus redes sociales con un mensaje muy emotivo:

‘‘Tener un calendario fijado para el mes de la moda significa que mis compañeros y yo presentaremos nuevas colecciones de moda mientras están sucediendo desgarradores y traumáticos acontecimientos en la historia. No tenemos el control sobre la mayoría de nuestros horarios de trabajo, pero podemos desfilar ‘por algo’. Siguiendo los pasos de mi amiga Mica Argañaraz, me comprometo a donar todas mis ganancias obtenidas en los desfiles de otoño 2022 para ayudar a quienes están sufriendo la guerra en Ucrania, así como para continuar apoyando a los que están experimentando lo mismo en Palestina. Nuestros ojos deben estar abiertos a todas las injusticias humanas. Tenemos que vernos como hermanos y hermanas, más allá de la política, la raza, la religión. Al final del día, son los inocentes los que pagan la guerra con su vida, no los líderes. Manos fuera de Ucrania. Manos fuera de Palestina. Paz’’.

Esta iniciativa se une a otras que ya han llevado a cabo algunas celebridades para ayudar al pueblo ucraniano. Mila Kunis y Ashton Kutcher, por ejemplo, han organizado una campaña de recogida para la causa. Aquí te dejamos algunas maneras que tú también tienes de ayudar a Ucrania.

Cosmopolitan.com