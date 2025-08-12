Gastronomía criolla dominicana conquista las cámaras de Univisión

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – El restaurante Pa’ Stela fue el escenario de una jornada especial que llevó lo mejor de la cocina criolla dominicana hasta las cámaras de Univisión, gracias a la visita del reconocido comunicador Filippo Ferratti.

Acompañado por la comunicadora Luisanna De León, Ferratti exploró los espacios del restaurante y vivió de primera mano una experiencia que combinó tradición, sabor y hospitalidad dominicana.

El recorrido incluyó un acercamiento a las raíces culinarias del país, donde cada plato contó su propia historia y reflejó la identidad gastronómica que distingue a la República Dominicana.

Bajo la dirección de doña Ligia Quezada y la destreza del chef Juan Alberto, se elaboraron platos icónicos como el cerdo asado, el pastelón, las berenjenas rellenas y la clásica ensalada rusa.

No faltaron los tostones de castaña y el moro, auténticos protagonistas de la mesa criolla, que junto a otras preparaciones hicieron que el invitado especial y su equipo vivieran una verdadera fiesta de sabores.

La familia anfitriona, representada por Elvin y Dahiana Rodríguez, hijos de doña Ligia, se encargó de recibir a cada invitado con la calidez que caracteriza a los dominicanos.

La visita también contó con el respaldo de artesanos locales, cuyas piezas decorativas aportaron un ambiente auténtico y cultural al evento.

Asimismo, instituciones y marcas como Intabaco y Ron Siboney se sumaron a la experiencia, aportando elementos distintivos que enriquecieron la propuesta.

El encuentro fue más que una degustación; fue un intercambio cultural donde la gastronomía se convirtió en puente para mostrar al mundo la esencia de la República Dominicana.

Para Pa’ Stela, esta visita reafirma su misión de ser un embajador de la cocina criolla, preservando recetas tradicionales y adaptándolas a nuevas audiencias.

La presencia de Univisión permitirá que miles de espectadores internacionales descubran no solo los sabores, sino también el espíritu acogedor que caracteriza a la isla.

Ferratti destacó la calidad y autenticidad de la experiencia, subrayando el valor de iniciativas que promueven la cultura desde la gastronomía.

De esta forma, Pa’ Stela sigue posicionándose como un referente en la promoción de la identidad dominicana, llevando un trozo de su tradición culinaria hasta las pantallas del mundo.

#eljacaguero #CocinaCriolla #GastronomíaDominicana #PaStela #Univisión