Ganarás masa muscular y quemarás grasa con estos alimentos

Tener un cuerpo marcado sí es posible si sabes cómo aumentar masa muscular de manera correcta.

Además de llevar a cabo una rutina que te ayude, es necesario que te apoyes en alimentos que te ayuden a ganar músculo, según lo recomienda un estudio de Journal of the International Society of Sports Nutrition.

La nutrición es la base fundamental que puede determinar el éxito o el rotundo fracaso de tu rutina de entrenamiento.

Alimentos: tus grandes aliados

1. Espinaca

Popeye las comía por algo ¿no? Esta verdura contiene una fuente importante de glutamina, un aminoácido importante para el desarrollo de masa muscular magra. También te ayuda a aumentar la resistencia y el tono muscular.

2. Lácteos bajos en grasa

Al ser bajos en contenido graso no aportan mucha grasa al cuerpo y en general proporcionan otros nutrientes esenciales para poder formar músculos fácilmente.

3. Huevo

Es rey de las dietas para agrandar los músculos. La mayor cantidad de proteína se encuentra en su clara, así que puedes consumir dos al día.

4. Carne magra

Si no sabes cómo aumentar masa muscular, este alimento es rico en proteínas y creatina lo que te ayudará a formar más rápido el músculo deseado.

5. Pollo

Por cada 100 gramos de pechuga de pollo se obtiene 30 gramos de proteína. Es buena fuente de proteína y se convierte en una alternativa económica y saludable.

6. Atún

Es uno de los alimentos constituido casi exclusivamente por proteínas, se metaboliza con facilidad y es un aliado perfecto para todos los que no saben cómo aumentar masa muscular.

7. Legumbres

Si no sabes cómo aumentar masa muscular con estos alimentos, consume lentejas, garbanzos, alubias y soya.

8. Frutos secos o semillas

Son ricos en proteínas, fibras y grasas saludables (sobre todo las nueces y almendras). Trata de comer pequeñas porciones al día.

9. Antioxidantes

Nos ayudan en el deterioro de las células musculares, y en concreto las vitaminas C y E que favorecen el proceso anabólico de recuperación, regeneración y crecimiento celular en los músculos.

10. Carbohidratos

Pastas de trigo integral, pan de trigo, harina de avena. Este tipo de alimentos le darán forma a piernas, brazos y glúteos.

Tener el cuerpo que deseas es posible si sabes la manera correcta de cómo aumentar masa muscular. ¿Por cuál alimento optas?

salud180.com