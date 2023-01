What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Ganador del Latin Grammy 2015, Luisito Gómez, publicará este viernes nuevo tema musical

“No llores más” es lo nuevo que revela Luisito Gómez, productor musical y ganador del Latín Grammy en el 2015 por su trabajo en el álbum Tributo a los compadres de José Alberto El Canario.

Luego de presentar credenciales con su agrupación, Luisto Gómez & Calle 107, trae su nuevo tema que estará disponible en todas las plataformas digitales.

La obra musical “No llores más” es una salsa inédita de corte romántico, composición del mismo Gómez y Alberto Coloadaccí, interpretado por Odanis Castillo, vocalista de la agrupación.

“No llores más” forma parte de la nueva producción musical del artista quien en los últimos años ha sonado fuertemente en la radio de Nueva York, así como también en la República Dominicana, en Centro y Sur América, con temas como “Te extraño”, “Ya no me llamas”, entre otros.

El artista dijo sentirse orgulloso de aportar al género salsa para continuar con el legado musical que han dejado los exponentes que ya no están con nosotros.

Luisito Gómez es un músico acreditado, arreglista y compositor, que inició en la música a los 5 años. Graduado de la prestigiosa Berklee College of music, allí logró una doble titulación en Jazz Composition y Music Production & Engineering. También ha trabajado como productor musical con Tito Nieves, Raulin Rosendo, The New York Band, entre otros.

En febrero de este mismo año la agrupación estará de gira por la República Dominicana donde presentarán a los medios el video clip de su nuevo tema “No llores más”.