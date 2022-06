Puebla, Pue. (www.pericosdepuebla.com) .- El dominicano Gabriel Ynoa caminó casi seis entradas y Jorge Flores se fue de 4-3 con tres carreras producidas, en el triunfo de los Pericos de Puebla por pizarra de 7-2 sobre los Mariachis de Guadalajara, en el primer juego de la serie.

Los emplumados tomaron ventaja en la segunda tanda; con dos tercios fuera y Gabriel Gutiérrez en la intermedia, Luis Medina sacó rola a la intermedia, sin embargo, Luis Sardiñas erró su disparo a la inicial y esto permitió la carrera de la quiniela, después Jorge Flores empujó la segunda anotación con hit al izquierdo.

Para la cuarta entrada, Pericos tomó ventaja de tres carreras; Antonio Lamas abrió la tanda con doble al izquierdo, posteriormente Daniel Mercado fabricó carrera con imparable al derecho.

Mariachis apretó el juego en el sexto acto; con par de corredores en los dos últimos sacos, Sergio Pérez sacó rodado a la intermedia para fabricar la primera carrera de los visitantes, después, el emergente Kevin Zamudio, pegó doblete al derecho para poner el juego 3-2, ambas carreras fueron aún para la contabilidad de Gabriel Ynoa.

Pericos sentenció el juego en la parte baja de la sexta entrada con ataque de cuatro carreras; la primera anotación llegó gracias a los spikes de Peter O’Brien, tras aprovechar un wild pitch de Jesse Estrada, después, con la casa llena, Miguel Guzmán sacó línea al central, para fabricar una más y finalmente Jorge Flores pegó doble para impulsar las otras dos carreras y de esta forma sellar el rally, todas las carreras fueron para la contabilidad de Jesse Estrada.

El triunfo se lo llevó Gabriel Ynoa 4-5 con labor de cinco entradas y dos tercios, aceptó siete hits y par de carreras, dió un pasaporte y abanicó a cuatro enemigos. La derrota fue para Matt Tenuta. El duelo para el segundo de la serie será entre Kurt Heyer y Luis Miranda.

EQUIPO 123 456 789 C H E

GUA 000 002 0XX

2 9 1

PUE 020 104 XXX

7 8 0

PG.- G. Ynoa (4-5)

PP.- M. Tenuta (2-2)

SV.- No hubo

HR.- No hubo