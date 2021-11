La comunicadora y modelo, Gabi Desangles informó este martes que renunció al Grupo Medrano donde por espacio de casi cuatro años laboró en el programa Mujeres Al Borde Radio, que se transmite por la emisora Estrella 90, perteneciente al grupo antes mencionado.

A través de una carta enviada a los directivos de la emisora, Gabi explicó que su renuncia esta motivada a por los comentarios del señor Roberto Rodríguez, quien funge como director del medio e insinuó a través de sus redes sociales que Desangles no tiene ningún tipo de preparación.

Esto a raíz de lo acontecido el pasado 11 de noviembre cuando la también actriz decidió no participar en una entrevista que se le realizaría en el programa «Mujeres Al Borde Radio», al controversial escritor argentino Agustín Laje.

La integrante de «Esto No Es Radio Show» señaló en el documento que su postura, de no participar en la entrevista, ha desatado una serie de comentarios mal intencionados hacia su persona, generando morbo y controversias que han dado paso al sensacionalismo.

Se recuerda que Desangles precisó que decidió no participar en la entrevista de Laje, porque según ella «se hizo de manera improvisada, no se avisó que ese caballero iba a venir; además no comulgó con su pensamiento ni con su forma. No quería realizar un debate sin sentido”.

Carta íntegra de Gabi Desangles

Lunes 15 noviembre 2021

Santo Domingo, Rep. Dominicana

Estimados Sres.:

Roberto Rodríguez

CC: Ingrid Gómez

Grupo Medrano

Un placer saludarles en el día de hoy y esperando que se encuentren bien.

En relación a lo acontecido el jueves 11 de noviembre del año en curso por la entrevista del Sr. Agustín Laje, en vista de lo que ha estado ocurriendo hacía mi persona y posición, quiero recalcar que siempre he estado en la disponibilidad absoluta de prestar mi servicios como comunicadora bajo los valores que, primero como ser humano me destacan, al igual que los deberes y compromisos que tengo bajo mi acuerdo con el Grupo Medrano, con la plena disposición en cumplir con el trabajo sin afectar la integridad que como persona tengo, pero tambien con el derecho de decidir si realizó o no una entrevista dentro de la plataforma, por lo cual con todo el derecho que me corresponde decidí no estar en la entrevista al Sr. Laje.

En mi trayectoria como profesional en los medios y las demás plataformas a las cuales presto mi servicios, nunca he estado involucrada en acciones que sean parte del morbo, conflictos y/o controversias, para con esto despertar reacciones adversas o provocar situaciones de sensasionalismo y llamar la atención; siempre me he mantenido coherente con lo que digo y practico, siendo lo más transparente ante la audiencia que nos escucha y hablando desde mis conocimientos, y la profesionalidad que me destaca.

Dado este escenario, a parti del día de hoy he decidido terminar mi relación profesional con Grupo Medrano, agradeciendo siempre la oportunidad brindada y el cariño de ustedes hacia mi persona.

Es una etapa que culmina pero con la satisfacción del deber cumplido, y más que fueron más que un ancla para mi crecimiento profesional en los medios de comunicación, donde la preparación siempre fue parte de mis valores, gracias por todo el tiempo transcurrido como servidora en el grupo.

Agradezco de antemano su receptividad.

Se despide con estima,

Gabi Desangles