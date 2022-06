Fundación Loma Quita Espuela y Hacienda Ambrosia firman

convenio para fortalecer la protección de importante reserva

científica dominicana

La Fundación Loma Quita Espuela y la Hacienda Ambrosia

suscribieron un convenio para incrementar la protección de la

Reserva Científica Loma Quita Espuela, de vital importancia no solo

por su flora y su fauna endémicas, sino también por la producción del

agua que da vida a las provincias María Trinidad Sánchez y Duarte, en

la región norte de República Dominicana.

El acuerdo, firmado por Jesús Moreno Portalatín, presidente de la

Fundación, y Daniel Dalet Casals, director de la Hacienda Ambrosia,

busca garantizar la biodiversidad del ecosistema de 72.5 kilómetros

cuadrados, ubicado en la cordillera Septentrional, el cual alberga 74

especies de aves, algunas vulnerables, como la cotorra y el zorzal de

Bicknell.

La Hacienda Ambrosia apoyará con recursos económicos, programas

especiales, tiempo, personal e involucramiento comunitario, las

labores de conservación desarrolladas desde 1992 por la Fundación a

cargo de la reserva científica que integra los picos Quita Espuela,

Loma Vieja, El Quemado, la Canela y Firme Los Sabrosos.

Igualmente, la iniciativa de agricultura regenerativa mantendrá

vírgenes 1,100 hectáreas, equivalentes al 50 % de su extensión

superficial, para la conservación forestal del área y la protección de la

reserva científica, de acuerdo con el documento firmado por Moreno

Portalatín y Dalet Casals.

•

Un tesoro dominicano

La Reserva Científica Loma Quita Espuela es hábitat de cuatro

especies de peces endémicos y nueve de anfibios, siete de exclusivos

de la región y amenazados, entre ellos las ranas de los arroyos del

norte, verde de La Española y arborícola gigante. También es hogar

de 18 clases de reptiles y de mamíferos terrestres como la jutía y el

solenodonte, actualmente en peligro de extinción.

Su flora privilegiada está compuesta por 639 especies, 74 de las

cuales son endémicas, entre ellos los árboles palo de vela y Mora

abbottii; así como las palmas Coccothrinax montana y Roystonea

hipaniolana (palma real).

En la loma Quita Espuela, uno de los mejores bosques nublados

productores de lluvia del país, surgen las principales corrientes de

agua de la cordillera Septentrional, de las cuales dependen los

acueductos y el riego agrícola de los poblados de Salcedo, San

Francisco de Macorís, Pimentel y Nagua, entre otros.

Allí nacen los ríos Jaya, Cuaba, Cuevas, Nagua, Los Bracitos,

Quebrada Prieta, Lagunita, El Arroyazo, Las Cañas, Los Guineos, Brazo

Grande y Piedra Blanca, lo que la convierte en única en materia

hidrográfica y de aprovisionamiento de agua para riego y consumo

humano.

Exitoso modelo de cooperación tripartita

Moreno Portalatín destacó la trascendencia, para la conservación de

la reserva científica, del modelo de cooperación integrado por una

organización no gubernamental (Fundación Loma Quita Espuela), una

empresa privada (Hacienda Ambrosia) y el Estado dominicano

(Dirección General de Parques).

“Los tres sectores somos mucho más eficientes cumpliendo con

nuestros objetivos. El modelo de Ambrosia es ser un negocio rentable

•

y sostenible; el Gobierno tiene como objetivo de hacer cumplir la ley,

crear empleos y promover la prosperidad de los ciudadanos; en tanto,

la Fundación Loma Quita Espuela, la ONG, es una aliada cuyo fuerte

es la coadministración de un área pública protegida, en permanente

relación con las comunidades”, resaltó.

El presidente de la Fundación Loma Quita Espuela dijo estar “muy

contento”, con esta incorporación privada, dado que “el modelo de

agricultura regenerativa que tiene la Hacienda Ambrosia va acorde

con la protección de los suelos”.

La empresa siembra cacao, coco y plátanos mediante sistemas

multiculturales con cobertura verde, orgánica, prescindiendo de

abonos y herbicidas químicos, lo que protege la tierra y el manto

vegetal, al tiempo que diversifica los cultivos, agregó.

“Esto es muy importante, porque el 56 % de los suelos del planeta

están totalmente colapsados por la agricultura agresiva. Tenemos

que desarmar esa agricultura y promover la agricultura regenerativa,

como lo está haciendo la Hacienda Ambrosia”, añadió.

Moreno Portalatín sostuvo que, con la asesoría de la Fundación Loma

Quita Espuela y la Dirección General de Parques, el papel de la

Hacienda Ambrosia será fundamental para involucrar a las

comunidades en la conservación de la reserva científica y también

para que se beneficien y prosperen, lo que propiciará la reducción de

incursiones y tala de árboles.

Asimismo, valoró positivamente la disposición de la Hacienda

Ambrosia de destinar el 50 % de sus tierras a la preservación forestal.

“Esta reserva privada, con sus 1,100 hectáreas no cultivadas, con sus

cañadas y montañas, va a beneficiar mucho al ecosistema, pues

agrega masa boscosa a la ya existente en la reserva pública. Es una

iniciativa que aplaudimos”, expresó Moreno Portalatín.

•

Hacienda Ambrosia: contra el desempleo y el cambio climático

Ubicada en la comunidad de Los Memisos, en Nagua, la Hacienda

Ambrosia tiene 1,100 hectáreas sembradas de coco, cacao y plátanos

para comercialización local y foránea, con técnicas de agricultura

regenerativa como el cultivo intercalado, la fertirrigación por goteo y

la protección del medio ambiente.

Dalet Casals, su director, explicó que la agricultura regenerativa

brinda al ecosistema de la zona importantes beneficios: control

natural de plagas, protección contra el viento y regulación del flujo de

agua.

“Nuestra forma de cultivar los suelos permite el desarrollo de la

biodiversidad, la regeneración de los suelos y su conservación, sin

interrumpir los ciclos de nitrógeno y carbono, lo que nos ayuda a

reducir el cambio climático”, explicó.

Añadió que la agricultura regenerativa prescinde de fertilizantes y

plaguicidas químicos, porque en su lugar utiliza soluciones orgánicas

que aportan importantes nutrientes al ecosistema.

Dalet Casals afirmó que los productos de Hacienda Ambrosia cuentan

con las certificaciones USDA Organics y Fair Trade Sustainability

Alliance (FairTSA), sobre cultivos orgánicos y comercio justo.

Destacó, finalmente, que la iniciativa sostenible no solo impulsa la

protección de los recursos naturales y la lucha contra el cambio

climático, sino también el

Empleo de recursos humanos: cuenta con unos 350 trabajadores,

entre fijos y temporales, 80 de los cuales son mujeres.

Pies de foto:

•

Jesús Moreno Portalatín, presidente de la Fundación Loma Quita

Espuela, y Daniel Dalet Casals, durante la firma del convenio. La Hacienda Ambrosia tiene 1,100 hectáreas sembradas de

coco, cacao y plátanos para comercialización local y foránea,

con técnicas de agricultura regenerativa como el cultivo

intercalado, la fertirrigación por goteo y la protección del medio

ambiente.