Fundación Cordell Hull defiende vice de ADASA ante acusaciones de maestros bilingües contratados en RD

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ La Fundación Cordell Hull para la Educación Internacional (CHF), salió ayer miércoles en defensa del vicepresidente de la Asociación Dominico Americana de Supervisores y Administradores de Educación (ADASA), Emmanuel Polanco ante las acusaciones que le hacen varios de los 25 maestros bilingües contratados por la ciudad en la República Dominicana que imparten clases a niños hispanos y migrantes en espera de asilo en escuelas de El Bronx.

La CHF fue la entidad que gestionó las visas J-1 de los educadores dominicanos que llegaron en octubre a Nueva York y algunos de ellos dijeron que Polanco los extorsiona y los presiona para que le paguen entre 1,500 y 1,800 dólares por pequeños apartamentos, incluso de una habitación, amenazándolos con cancelarles la visa de trabajo si no lo hacen.

En una carta fechada 16 de noviembre 2022, la directora ejecutiva de la fundación, Marianne Mason, aclara a los maestros dominicanos que asistieron a la orientación de esa entidad el 15 de octubre, recordándoles los acuerdos hechos y aceptados por ambas partes.

“Nos comunicamos para enviarle un recordatorio de que actualmente se encuentran en la Etapa 2 del choque cultural, la más difícil en la curva de emociones que los maestros extranjeros suelen experimentar durante el primer año en los Estados Unidos al intentar adaptarse a la cultura y el sistema educativo”, escribió Mason en la carta incluyendo un enlace del video grabado durante dicha reunión.

“CHF también quisiera corregir varias inexactitudes que han aparecido en un artículo de noticias reciente sobre ADASA. En este punto medio exacto de su ajuste más difícil, la Etapa 2 (de octubre a diciembre), está procesando muchas experiencias nuevas. Debido a que este es un momento frustrante, tenga en cuenta que su juicio puede estar nublado hasta enero, cuando normalmente el humo comienza a despejarse”, explica la fundación.

Aclara que ADASA es una organización sin fines de lucro con el mismo estatus que CHF. Se estableció en 1999 para apoyar y ayudar a los dominicanos a adaptarse y prosperar en sus vidas en la ciudad de Nueva York.

“Este es un hecho, que ha sido documentado durante los últimos 22 años. Cada año, dichas organizaciones deben demostrar que los miembros contribuyen (dan) su tiempo para lograr esta misión. No operan para obtener ganancias. Todo lo contrario”, añade la aclaración.

Afirma que ADASA estableció alojamientos para que los nuevos maestros vivan en uno de varios edificios a petición propia. No está pagando alquiler al personal administrativo de la ciudad de Nueva York y ellos contribuyeron con muchas horas de tiempo, esfuerzo y gastos para hacer arreglos en la cual usted viviera de modo que no tuviera que pasar por ese esfuerzo frustrante y difícil con el fin de que tengan un año para adaptarse a la enseñanza y vivir en El Bronx.

Explica que para alquilar un edificio y prepararlo para su llegada, ADASA tuvo que pagar muchas tarifas y costos, tales como los honorarios de un agente de bienes raíces, dos meses de alquiler, instalación de muchas reparaciones eléctricas y de otro tipo, Internet y equipos de redes inalámbricas, compra, entrega e instalación de electrodomésticos tales como lavadora, secadora y acondicionadores de aire, sistema de seguridad del hogar, depósitos para apertura de cuentas de utilidades, mobiliario básico para habitaciones como camas nuevas, armarios, televisores, soportes para televisión y percheros nuevos para su ropa, muebles básicos para espacios comunes como una mesa de comedor y sillas y servicios profesionales de limpieza COVID para reducir el riesgo de infección.

La fundación les recuerda también a los maestros que recibieron un paquete de bienvenida para pasar las primeras semanas, que incluía artículos como sábanas, almohadas, toallas, cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón, champú, acondicionador, ollas, sartenes, utensilios, platos, artículos de baño y detergentes para lavar su ropa.

Explica que el alquiler de dos edificios en los que originalmente vivían 15 maestros supera los $15,000. Y para que 15 personas vivan allí, la renta promedio de cada maestro sería a partir de $1,000, pero eso solo cubriría el alquiler; hubo muchos otros gastos para establecer, y hay otros costos continuos, como electricidad, gas, agua, cable y otros mantenimientos.

“Además, si uno o más de ustedes decidieran abandonar el edificio, la renta aumentaría naturalmente para cada miembro del grupo restante, el alquiler no cambia dependiendo de cuántos de ustedes vivan allí o no. El tesorero de ADASA ha ido a tu edificio y ha explicado estos costos detalladamente. El 29 de octubre también se le explicó en el consulado de República Dominicana en la ciudad de Nueva York donde estuvieron presentes miembros del consulado y también se escucharon estas detalladas explicaciones que se dieron a todos los docentes”, añade la fundación.

“Siempre te dijeron que no tenías que vivir en estos edificios, siempre se les dio la oportunidad de vivir en otro lugar y aún puedes hacerlo. Hasta donde sabemos, no hay absolutamente nada por escrito que afirme que ADASA les prometió arreglos de vivienda gratuitos, ya que se les paga por su trabajo como docente de tiempo completo (no como sustituto)”, sostiene la carta.

Les pide a los maestros que si alguno de ellos trabajó anteriormente en los Estados Unidos como aprendiz J-1 o pasante J-1, es posible que su vivienda haya sido pagada porque no recibió un salario, pero los maestros J-1 deben mantenerse por sí mismos. Ni los patrocinadores de la visa ni las escuelas están obligados a proporcionar viviendas gratuitas. Si alguien tiene alguna duda al respecto, por favor escriba a [email protected] y exponga su pregunta por escrito. Nos complace responderle, pero le pedimos que lo explique por escrito, para que podamos responder claramente por escrito, como lo estamos haciendo ahora”, expone la CHF.

Además, aclara que en ningún momento CHF declaró que la visa J-1 está en peligro si no paga el alquiler o no hace su parte. “No somos su empleador, ni su arrendador. Sin embargo, dado que entendemos que algunos maestros le pidieron a ADASA que los ayudara a organizar su vivienda por adelantado, le agradeceríamos que correspondiera haciendo la contribución adecuada para que todos cooperen y ADASA no sufra económicamente por hacerle el favor de firmar el contrato de arrendamiento.

Recuerda que cuando se llega por primera vez a los Estados Unidos, a veces toma un tiempo obtener una tarjeta de seguro social y establecer un crédito.

“Te salvaron de la frustración, pero nunca prometieron cubrir tu alquiler. Si tiene una prueba escrita de que se le prometió que su vivienda sería gratuita, envíela como archivo adjunto a [email protected]. En el estado de su visa actual, no hay camino para calificar para un alquiler gratuito en la ciudad de Nueva York”, enfatiza la fundación.

“Es normal extrañar a su familia, pero si su familia estuviera aquí con usted, también tendría que estar lidiando con su choque cultural. Es mejor, aunque a veces doloroso, que procese esta difícil experiencia ahora y aprenda a hacer los ajustes necesarios, de modo que cuando traiga a su familia el próximo año, tenga tiempo para explorar y decidir qué tipo de arreglos de vivienda hará”, sugiere a los maestros CHF.

“Usted poseerá la resiliencia emocional para hacerlo y desempeñará las responsabilidades docentes necesarias y que consumen mucho tiempo”, sostiene la misiva.

Recuerda la fundación que en el acuerdo “CHF MOU” que firmaron los maestros, hay una Sección 4 que otorga el derecho de cancelar la visa si no se comportan con el espíritu de intercambio o por incumplimiento como maestro.

“De hecho, algunos de ustedes no han pagado el alquiler desde agosto, pero CHF no ha amenazado con cancelar el estado de su visa. Si cree que tiene justificación para no pagar el alquiler o no seguir el plan de estudios de la escuela, escriba a CHF y explíquelo”, indica la correspondencia.

La fundación advierte a los maestros dominicanos que no estarían en los Estados Unidos si no fuera por ADASA, y los ayudan en solo uno de los muchos pasos para brindarles la oportunidad de venir a Estados Unidos y experimentar otra cultura.

“Como su patrocinador de visa, no somos su abogado, agente o representante, confiamos y basamos las decisiones solo en hechos, no en chismes”, emplaza la CHF.

“Parece que hay bastantes puntos de malentendidos. CHF se ha asociado con ADASA y con Emmanuel Polanco. Se dedica a establecer este programa de intercambio con el fin de darles oportunidades para ampliar sus horizontes, ofrecer a los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York maestros calificados, especialmente a aquellos estudiantes que no hablan inglés con total fluidez, dotar a la escuela de maestros calificados y bien educados, y ayudar a la comunidad de dominicanos en El Bronx y la gran ciudad de Nueva York a expandirse y crecer”, dice la carta.

“Emmanuel Polanco y todo el equipo de ADASA ha hecho todo este trabajo para dar, aportar y no para lucrarse contigo. Creemos que su reconocimiento y apoyo a Emmanuel Polanco y todo el equipo de ADASA está en orden. CHF agradecería que aquellos de ustedes que han hablado con los periodistas les devuelvan la llamada para corregir las impresiones erróneas que se reflejan en este artículo de noticias, lo más antes posible. Hazlo una prioridad”, pide la fundación a los maestros.

“Con el espíritu de promover y apoyar las buenas relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana, por favor escríbanos qué pasos ha tomado para contactar y corregir los hechos a cualquier reportero que lo haya entrevistado”, sugiere la fundación.

“ADASA no te ha explotado, todo lo contrario, ha trabajado solo para ayudarlos, apoyarlos y promover la misión del intercambio cultural.

La directora de la fundación, les pide a los maestros que la informen lo antes posible sobre qué pasos han tomado para reparar el daño a un programa tan valioso que brinda enormes beneficios a su comunidad en El Bronx.