Fuerza del Pueblo anuncia plan de orientación para adolescentes en situación de vulnerabilidad

Yadira Peña pidió una respuesta urgente ante casos de explotación y abuso de menores y anunció una iniciativa de acompañamiento comunitario en sectores vulnerables

Bartolo García

Santo Domingo.– La Fuerza del Pueblo anunció un plan de orientación y acompañamiento comunitario dirigido a adolescentes en situación de vulnerabilidad, al tiempo que pidió al Gobierno reforzar las acciones de prevención frente a casos de explotación sexual, abuso y consumo de drogas en sectores populares.

Peña expresó preocupación por las denominadas “Truchitas de la 42”, nombre con el que se conoce popularmente a adolescentes que permanecen en la zona de la calle 42 de Capotillo y otros barrios. La dirigente sostuvo que estas jóvenes requieren orientación, acompañamiento y una respuesta institucional frente a los factores que las mantienen en condiciones de riesgo.

La dirigente también hizo referencia al caso ocurrido en Santiago, donde una adolescente de 14 años fue hallada muerta en el río Yaque del Norte y otra menor de 16 años sobrevivió tras ser atacada. El hecho continúa bajo investigación y ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de protección disponibles para menores en contextos vulnerables.

Durante sus declaraciones, Peña cuestionó la efectividad de los programas preventivos dirigidos a estudiantes de escasos recursos y planteó la necesidad de fortalecer la orientación sobre educación sexual integral y prevención del embarazo dentro del sistema educativo.

Como parte de su propuesta, anunció la creación de la Fuerza Solidaria de Orientación para las Jóvenes (FSDOPJ), iniciativa que busca conformar grupos de orientación y acompañamiento comunitario directo en barrios considerados vulnerables y marginados.

Peña sostuvo que la situación requiere una respuesta conjunta y planteó la integración de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de padres y representantes comunitarios, además de miembros de su propia organización política.

La dirigente insistió en que el objetivo debe ser reducir la exposición de adolescentes a escenarios de abuso, explotación, consumo de drogas y exclusión social, mediante acciones de prevención y acompañamiento en las zonas donde estos problemas tienen mayor incidencia.