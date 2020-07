La pareja fue captada recientemente en Cody, Wyoming y mientras tenía una conversación intensa, parecía que la modelo estaba llorando. Tras ello, la empresaria regresó en su avión privado a Los Ángeles, reportó Page Six.

Aunque las fuentes negaron cualquier plan de divorcio, compartieron que decidieron vivir por separado por algún tiempo.

West ahora vive en su rancho en Wyoming, lugar que destacaron lo ayuda a mejorar su creatividad. Kardashian se encuentra en Los Ángeles con sus cuatro hijos y su familia.

Kim Kardashian was spotted crying while speaking to Kanye West earlier today at a Wendys⁉️

Kim Kardashian and Kanye West are together for the first time since his rally in South Carolina. pic.twitter.com/HQ0wlQa2YM

— My Mixtapez (@mymixtapez) July 28, 2020