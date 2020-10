“Cuando llegamos aquí encontramos desabastecimiento en los medicamentos para las enfermedades protegidas, que son parte de este programa, no porque no existieran los medicamentos, sino por unas licitaciones que estaban en cursos y que hubo que suspenderlas debido a problemas técnicos-legales que no procedían”.



Así respondió el nuevo director del Programa de Medicamentos de Altos Costo, el pediatra Alfred Cruz, a las denuncias de algunos pacientes con enfermedades como cáncer, lupus, esclerosis múltiples y problemas renales, quienes manifestaron preocupación porque desde hace cuatro meses no reciben los tratamientos que suministra la institución gubernamental.

Cruz aseguró que está al tanto de la situación que enfrentan los pacientes, y por tal razón gestionó a través del Ministerio de Salud Pública que se adelantara el proceso de compra y contrataciones para abastecer los insumos.

“Nosotros teníamos conciencia de ese problema, pero obligatoriamente hay que hacer lo correcto, en ese sentido, como teníamos tantos pacientes sin los tratamientos, el presidente de la República decidió mediante decreto en el estado de emergencia adelantar la compra de los medicamentos de altos costo”, indicó.

Explicó que a pesar de la decisión de suspender las licitaciones, y en vista de que existen muchos enfermos de esquizofrenia, trasplantados y con esclerosis múltiples que tienen tantos meses sin recibir medicación, en esta misma semana se conocerá la licitación que permitirá a las empresas participantes facilitar los medicamentos a modo de préstamos para que todos los pacientes puedan tener acceso.

“Después que salgan esas licitaciones, no creo haya problemas. “Nosotros nos hemos reunido con diferentes asociaciones y representantes de fundaciones que manejan esas enfermedades en busca de apelar a su conciencia y que entiendan por qué no están recibiendo estos medicamentos”.

El titular del Programa, es consciente de los males que aquejan a estas personas y considera que hay que tener “mucha calidad humana y ponerse en el lugar de los pacientes” para lograr serviles desde la empatía.

“Les pedimos la oportunidad de confiar en nosotros, para ver si se le busca la solución a ese problema, por lo menos hasta mayo del 2021. En los pocos días que tenemos manejando el Programa de Medicamentos de Altos Costos, hemos conocido y aprendido de las condiciones y dificultades de los pacientes”, agregó el funcionario.

Dice nuevo director ha estado abierto al diálogo

Roberto Rodríguez, presidente de la Fundación Renacer de Esclerosis Múltiple, habló del acercamiento que han tenido con la institución y aseguró que a pesar de la desesperación que viven los pacientes por no tener los medicamentos, están confiados en que las licitaciones arrojarán resultados favorables. Señaló que cuando las nuevas autoridades tomaron el control del Ministerio de Salud, sostuvieron una reunión para conocer a fondo su realidad.