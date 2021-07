Con pasos firmes, Fredo Versátil da un giro para asegurar su internacionalización, esta vez con el remix de “Little Havana” con la leyenda de la música urbana, Ivy Queen.

Uniendo a Puerto Rico y República Dominicana en una canción y una producción por NP Killah y beats de Isa Torres, Fredo marca una gran diferencia como artista en la industria musical. Al mejor estilo tropical y con el sello de Versatil Music Group, el videoclip de "Little Havana" fue realizado por Donbi TV y se posiciona entre las 200 mil reproducciones en YouTube. "Estoy agradecido a Ivy por unirse a este remix, es un gran salto en mi carrera. Lo veníamos trabajando desde hace mucho y hoy es una realidad", dice el dominicano, Fredo Versátil. "Ivy es una estrella, desde siempre he tenido gran admiración por su música y que hoy estemos en una colaboración juntos, me llena de mucho orgullo", agrega el intérprete. Fredo Versátil ha trabajado enormemente para conquistar a su fanaticada en diferentes géneros, desde el trap, reggaetón y el New York Drill y sin parar, ha crecido como artista y se ha apoderado de nuevas fronteras. No pierdas de vista el talento de Fredo Versátil en las plataformas digitales y síguelo en Instagram como @fredoversatil, al igual que Ivy Queen, @ivyqueendiva