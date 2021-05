Francisco Domínguez Brito, Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió al presidente Luís Abinader que intervenga urgentemente el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, este planteamiento lo realizó en el programa McKinney de Pablo McKinney.

“Pido formalmente al señor presidente Abinader intervenga el 9-1-1, quiero que sepa que el Ministro de la Presidencia, el Procurador General de la República, el Ministro de Interior y Policía y el Ministro de Salud de las gestiones pasadas nos reuníamos todas las semanas dos horas a evaluar el Sistema 9-1-1, la calidad de la atención, el tiempo de duración. Cuando pasábamos de 7 u 8 minutos para llegar a un sitio era una alarma general, hoy están llegando 25 y 30 minutos tarde, hoy están muriendo muchas personas por esa dilatación sin ningún sentido ni explicación” expresó el ex Senador de la República.

Francisco Domíguez Brito destacó que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 fue creado para dignificar el trato a las víctimas de accidentes de tránsito y de las personas afectadas con diferentes tipos de emergencias médicas, obligando a ser más eficientes a los organismos encargados de dar respuesta a la población en esos casos y a trabajar de forma coordinada.

“Presidente Abinader, necesitamos que usted envíe la plana mayor de su gabinete para que el 9-1-1 vuelva a salvar vidas, no deje que este Sistema, que tanto esfuerzo y tiempo costó, no siga deteriorando como va, porque si el deterioro continúa en dos años no existirá 9-1-1” indicó el ex Procurador de la República.