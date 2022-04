VIDEO DECLARACIONES:

SAN JOSÉ DE OCOA.- Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), visitó la familia de José Gregorio Custodio, fallecido el pasado domingo en San José Ocoa, supuestamente a manos de agentes de la Policía Nacional.

“Quiero pedirle al presidente Abinader que instruya, esto merece una investigación, esto aparenta ser un crimen, esto hace presumir que se actuó al margen de la ley, aquí no puede haber impunidad. Fue un ser humano que murió, fue dentro de un destacamento policial” expresó.

Francisco también afirmó que nuestros hijos no pueden ser asesinados: “Nosotros estamos para cuidar a nuestros hijos, no para matarlos ni para destruirlos, esto tiene que investigarse y tiene que haber una sanción, tiene que haber una responsabilidad, aquí no puede haber impunidad”.

En casa de los padres del fallecido, Francisco coincidió con el Mayor General Eduardo Alberto Then, Director Nacional, donde le expresó que espera hayan consecuencias, no solo cancelación, sino que el o los culpables vayan a investigación.

Francisco Domínguez Brito estuvo en un recorrido por la provincia de San José de Ocoa donde visitó Rancho Arriba, Sabana Larga y el municipio cabecera. Francisco juramentó en cada una de estas comunidades sus equipos políticos de cara a sus aspiraciones a la presidencia de la República Dominicana.